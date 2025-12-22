مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
عبد الفتاح تركي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025 .. يترقب عشاق كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، إذ يبدأ الفراعنة رحلتهم القارية بعد قليل بمواجهة قوية أمام منتخب زيمبابوي، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا إلى أهمية انطلاقة البطولة وتأثيرها المباشر على حظوظ التأهل إلى الدور الآتي، ومع اقتراب موعد اللقاء، ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة بث مباشر، إلى جانب تفاصيل مجموعة منتخب مصر وجدول مبارياته وقائمته الرسمية في البطولة.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وهي مجموعة قوية تتطلب تركيزًا عاليًا منذ الجولة الأولى، ويخوض المنتخب المصري جميع مبارياته في دور المجموعات على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح المشوار

يفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، حيث تقام المباراة اليوم الاثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المواجهة محطة مهمة للفراعنة من أجل حصد أول ثلاث نقاط وبعث رسالة قوية لبقية منتخبات المجموعة، خاصة أن البداية الجيدة غالبًا ما تكون عاملًا حاسمًا في البطولات القارية الكبرى.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

إلى جانب مواجهة زيمبابوي، يخوض منتخب مصر مباراتين أخريين في دور المجموعات، حيث يلتقي مع منتخب جنوب إفريقيا يوم 26 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يتسم بالقوة والندية، ثم يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة منتخب أنجولا يوم 29 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة قد تكون حاسمة لتحديد ترتيب المجموعة وبطاقات التأهل.

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي جاءت متوازنة بين الخبرة والشباب، وتضم أسماء بارزة قادرة على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

في حراسة المرمى، تضم القائمة محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي.
وفي خط الدفاع، يتواجد محمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح.
أما خط الوسط، فيضم مروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي.
وفي خط الهجوم، يتواجد عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.

شاشات عرض لمباراة مصر وزيمبابوي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر

يزداد اهتمام الجماهير بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر، حيث تتوفر عدة قنوات لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025، سواء عبر الأقمار الصناعية أو من خلال البث الرياضي المباشر، وتتيح هذه القنوات متابعة المباريات بجودة عالية داخل وخارج القارة الإفريقية.

تردد قناة TNT المغربية الناقلة

يمكن مشاهدة البث المباشر من خلال تردد قناة TNT المغربية، على التردد 11617، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، مع ضرورة توفر جهاز يدعم Multistream.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية

تُبث المباريات أيضًا عبر القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على القمر نايل سات، بتردد 11680، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ونظام تشفير مشفرة BISS سهل الفتح.

قناة ORTM المالية

تنقل قناة ORTM المالية بعض مباريات البطولة، عبر القمر Eutelsat 9B، على التردد 12034، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، والقناة مفتوحة.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

تشمل قائمة القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 قناة Sportitalia الإيطالية التي تقدم بثًا رياضيًا مجانيًا ومتاحًا عبر الإنترنت وHbbTV، إضافة إلى قناة Sportdigital Fussball 1 عبر القمر Astra على التردد 12722 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 23500 ونظام تشفير Conax، وقناة Sportdigital Fussball 2 عبر القمر Eutelsat W1 على التردد 12437 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ونظام تشفير Conax.

كما تنقل البطولة قناة Max Sport 1 البلغارية عبر القمر Eutelsat 8W على التردد 12604 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500 ونظام البث DVB-S2، إلى جانب قنوات beIN SPORTS MAX التي تشمل beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 4.

القنوات المغربية الرياضية الناقلة

تُعد قناة المغربية الرياضية 1 TNT من القنوات الناقلة، عبر نايل سات على التردد 11157 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500، كما تتوفر قناة المغربية الرياضية 2 TNT عبر نايل سات على التردد 11476 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500، إضافة إلى قناة المغربية الرياضية TNT عبر عرب سات على التردد 12683 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500.

اهتمام جماهيري واسع ومتابعة مستمرة

يحظى انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025 بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويتصدر البحث عن بث مباشر للمباريات، ومنها مباراة المغرب وجزر القمر، عناوين منصات البحث المختلفة، ما يعكس حجم الشغف الكروي في القارة السمراء، ويؤكد أن البطولة تحظى بزخم إعلامي كبير منذ لحظاتها الأولى.

مصر وزيمبابوي مباراة مصر وزيمبابوي موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة موعد مباراة مصر وزيمبابوي موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2025

