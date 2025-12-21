قبل لقاء الغد.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

يستعد المنتخب الوطني ، للتحدي الأول حين يواجه زيمبابوي المقرر لها مساء غد الاثنين ، على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير في انطلاقة مشوارهما بالمجموعة الثانية من النسخة 35 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة في المغرب حتى 18 يناير.

وألتقي المنتخبين في وقت سابق ب14 مبارة فاز الفراعنة في 8 وتعادلا في 4 وتعادلا في مباراتين وفاز زيمبابوي مرة وحيدة بنتيجة 2-1 على أرضه في تصفيات كأس العالم 1994، بتاريخ 20 ديسمبر 1992.

سجل المنتخب المصري 21 هدفا مقابل 11 هدفا لمنافسه في إجمالي المواجهات المباشرة.

وستكون مواجهة أكادير هي الثالثة بين المنتخبين أيضا في كأس أمم أفريقيا، حيث تفوق المنتخب المصري بنتيجة 2 / 1 بهدفي تامر عبد الحميد ومحمد بركات بعد تقدم زيمبابوي بهدف بيتر ندولفو في مباراة الفريقين بصفاقس في كأس أمم أفريقيا 2024 في تونس.

وكرر الفراعنة تفوقهم أيضا على زيمبابوي بهدف محمود حسن تريزيجيه على ستاد القاهرة في افتتاح مشوار الفريقين أيضا بكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت صيفا في مصر.

ولم يخسر المنتخب المصري في آخر عشر مباريات له أمام زيمبابوي محققا 7 انتصارات و3 تعادلات، وسجل نجمه الأول، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي ثلاثية (هاتريك) عندما فاز المنتخب المصري على زيمبابوي بنتيجة 4 / 2 في تصفيات كأس العالم 2014، في 9 يونيو 2013 في هراري، بينما سجل نوليدج موسونا هدف زيمبابوي الوحيد.

وسجل المنتخب المصري في شباك منافسه زيمبابوبي بهدفين على الأقل في خمس من آخر ست مباريات بين الفريقين، كما أن مديره الفني الحالي، حسام حسن، سبق أن خاض 4 مباريات ضد زيمبابوي كلاعب، فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة.