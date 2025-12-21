100 ناد ومركز شباب بالقليوبية تستعد لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن استعداد 100 مركز شباب ونادى على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مباشرة غدًا مع زيمبابوي، ضمن أولى مباريات منتخبنا القومي في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، على شاشات العرض الكبيرة داخل المراكز، في أجواء جماهيرية حماسية ومليئة بالتشجيع والمشاركة الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، لتشجيع الشباب والمواطنين على التفاعل مع الأحداث الرياضية الوطنية، وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المباراة في أماكن مجهزة لاستقبال الجمهور بشكل آمن ومريح، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المراكز مجهزة بكل الإمكانيات اللازمة، بدءًا من شاشات العرض الكبيرة وأماكن الجلوس المريحة، مرورًا بالخدمات المساندة التي تضمن تجربة ممتعة لكل الحضور، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة خلق أجواء احتفالية تشجع اللاعبين وتزيد من حماس الجماهير لدعم المنتخب الوطني.

تأتي، هذه الخطوة ضمن جهود مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتمكين أكبر عدد من المواطنين من متابعة اللقاءات المهمة، وخلق أجواء جماهيرية حماسية داخل مراكز الشباب، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بالمباراة والمشاركة في التشجيع بحرية وسهولة، في رسالة دعم مستمرة للمنتخب الوطني في جميع منافساته.

كما أعلنت، عن تنظيم مسابقة لمتابعي المباراة على تطبيق "شباب سبورت"، حيث يمكن للجمهور المشاركة بتوقع نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي، مع فرصة للفوز بجوائز تحفيزية، في خطوة تهدف إلى زيادة التفاعل وإضفاء روح المرح والحماس على متابعة اللقاءات الرياضية.