شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
فن وثقافة

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

صوفيا
صوفيا
تقى الجيزاوي

أعربت المطربة صوفيا عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على أغنيتها الجديدة «زي الجبل»، والتي تُعد خامس تعاون فني يجمعها بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد سلسلة من النجاحات السابقة.


وأكدت صوفيا أن تفاعل الجمهور الواسع مع الأغنية وانتشارها الملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي أسعدها بشكل خاص، مشيرة إلى أن هذا النجاح يمثل دافعًا قويًا لها للاستمرار في تقديم أعمال فنية مميزة.


وأضافت أنها تحرص دائمًا على تقديم موسيقى مختلفة ومتجددة، تسعى من خلالها إلى الوصول لجمهور أوسع، مع الحفاظ على بصمتها الفنية الخاصة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المفاجآت الفنية.
وبعد تعاونها مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين وملاك عادل ومحمد يحيى وغيرهم، طرحت مؤخرا المطربة صوفيا أحدث أغانيها بعنوان زى الجبل من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وجيه، وإشراف عام سعيد إمام.
وتقول كلمات الأغنية: أنا أبان تمام بس جوايا متكسر مدمر مفيش غير خراب، وبالليل بالذات في بيني وبين الذات عاركة تتعب الاعصاب، القلب مدينة مافيها سكان، النار ماسابت مكان والحلو اللي باقي منه مش هتلاقي غير حبة تراب، بس زى الجبل زى الجبل وبصبر جمل معرفش مالي معمولي عمل، ولا طب اي جرالي طب اي اللي حصل، وانا طيب زى أبويا متعودتش أخون والناس بوشوش كثيرة على كل لون تتلون، الله يسامحك يابا ليه مقولتليش من الاول وزرعت فيا طيابة، والدنيا غير الاول، سيبوني في حالي معرفش عين مين دى اللي راشقة في حياتي وقالبة كياني، شيفني من برة بس انا من جوة والله بعاني، لو فاكرين حياتي جميلة تعالوا عيشوا مكاني، ده عينكم صابتني على الأرض وربي نجاني، بس زى الجبل زى الجبل ويصبر جمل، معرفش مالي معمولي عمل.

وتأتي أغنية زى الجبل بعد طرح المطربة صوفيا عدة أغانى، منهم يازعلانين من كلمات تامر حسين وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد وجيه، وأغنية بتحكي في إيه من كلمات  ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو، وأغنية ربنا استجاب كلمات محمد الغنيمي وألحان راعي وتوزيع شريف قاسم، وأغنية لفة كلمات حماده فراويلة

