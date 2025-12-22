قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. 

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 19 10

6 اكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 18 05

كاترين 14 02

الطور 23 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 20 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 07

أسيوط 22 08

سوهاج 24 09

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 05

أبوسمبل 25 10

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 31 23

المدينة 29 18

الرياض 20 09

المنامة 23 16

أبوظبى 24 16

الدوحة 24 18

الكويت 22 13

دمشق 13 02

بيروت 20 15

عمان 14 05

القدس 14 04

غزة 19 13

بغداد 21 09

مسقط 24 17

صنعاء 22 05

الخرطوم 33 20

طرابلس 18 11

تونس 17 06

الجزائر 12 08

الرباط 16 11

نواكشوط 27 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 08 01

إسطنبول 13 06

إسلام آباد 20 08

نيودلهى 20 11

جاكرتا 32 25

بكين 08 02-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 11 04

أثينا 16 07

روما 15 08

باريس 08 03

مدريد 08 02

برلين 03 01-

لندن 09 05

مونتريال 06- 08-

موسكو 02- 13-

نيويورك 03 01

واشنطن 07 02

أديس أبابا 23 11

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الظواهر الجوية غدا

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

