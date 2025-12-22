حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 19 10

6 اكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 18 05

كاترين 14 02

الطور 23 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 20 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 07

أسيوط 22 08

سوهاج 24 09

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 05

أبوسمبل 25 10

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 31 23

المدينة 29 18

الرياض 20 09

المنامة 23 16

أبوظبى 24 16

الدوحة 24 18

الكويت 22 13

دمشق 13 02

بيروت 20 15

عمان 14 05

القدس 14 04

غزة 19 13

بغداد 21 09

مسقط 24 17

صنعاء 22 05

الخرطوم 33 20

طرابلس 18 11

تونس 17 06

الجزائر 12 08

الرباط 16 11

نواكشوط 27 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 08 01

إسطنبول 13 06

إسلام آباد 20 08

نيودلهى 20 11

جاكرتا 32 25

بكين 08 02-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 11 04

أثينا 16 07

روما 15 08

باريس 08 03

مدريد 08 02

برلين 03 01-

لندن 09 05

مونتريال 06- 08-

موسكو 02- 13-

نيويورك 03 01

واشنطن 07 02

أديس أبابا 23 11