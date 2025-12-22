قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 22 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأثنين


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 4958 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5785 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6611 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46280 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.61 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.76 جنيه للبيع، و55.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.72 جنيه للبيع،  63.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.


وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن البلاد تشهد استقرارا تاما طوال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وأن البلاد لن تشهد أمطارا شديدة، وأنه في حالة حدوث أمطار ستكون خفيفة وعشوائية.


ولفت إلى أن الأجواء في فترة النهار ستكون مشمسة، وأن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون من 20 لـ 22 درجة.


وأشار إلى أنه يحذر من الأجواء شديدة البرودة التي تحدث في الساعات المتأخرة، وأن هناك بعض المناطق تسجل أقل من 10 درجات، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة بالمساء.


وأوضح أن البلاد في الصباح تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع الحذر من التقلبات الجوية، خلال هذه الفترة. 
 

الذهب الذهب والدولار الدولار الطقس حالة الطقس العملات الأجنبية

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
غادة عبد الرازق
مصنع
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
