مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 22 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأثنين

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 4958 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5785 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6611 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6609.32 جنيه.

أقل سعر بيع: 6617 جنيها. 

متوسط السعر 6610 جنيها. 

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر  اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء جرام الذهب عيار 21 سجل نحو : 5783.16 جنيه.

أقل سعر بيع: 5789 جنيها. 

متوسط السعر: 5784 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر  اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4946 جنيها. 

أقل سعر بيع: 4962 جنيها. 

متوسط السعر: 4956 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3846 جنيها. 

أقل سعر بيع: 3859 جنيها.

متوسط السعر: 3853 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 46232 جنيها. 

أقل سعر لبيع الجنيه الذهب : 46880 جنيها.

متوسط سعر الجنيه الذهب: 46556 جنيها.

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

سعر شراء أوقية الذهب : 204750  جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب : 205815 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4338.58 دولار، وفقا سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي. 


 


 

