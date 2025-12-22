رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي: 

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6609.32 جنيه.

أقل سعر بيع: 6617 جنيها. 

متوسط السعر 6610 جنيها. 

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر  اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء جرام الذهب عيار 21 سجل نحو : 5783.16 جنيه.

أقل سعر بيع: 5789 جنيها. 

متوسط السعر: 5784 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر  اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4946 جنيها. 

أقل سعر بيع: 4962 جنيها. 

متوسط السعر: 4956 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3846 جنيها. 

أقل سعر بيع: 3859 جنيها.

متوسط السعر: 3853 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 46232 جنيها. 

أقل سعر لبيع الجنيه الذهب : 46880 جنيها.

متوسط سعر الجنيه الذهب: 46556 جنيها.

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025:

سعر شراء أوقية الذهب : 204750  جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب : 205815 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4338.58 دولار، وفقا سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي. 

