قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 ارتفاع جديد بقيمة 75 جنيهاً حيث اقترب سعر عيار21 من ٦ آلاف جنيه كما كان متوقعا مؤخراً.

أسعار الذهب اليوم الاثنين ٢٢ ديسمبر

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – نحو 5860 جنيهًا بدون مصنعية، ليواصل صعوده مقارنة بمستويات الأيام الماضية

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار ٢٤

في حين ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 6697 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار ١٨ اليوم



كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 5023 جنيهًا، وهو العيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية الحديثة

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46880 جنيهًا، متأثرًا بالزيادة في سعر الجرام.

أسعار سبائك الذهب حسب الوزن:

الوزن السعر (جنيه) 1 جرام 6،795.29 2.5 جرام 16،825.71 5 جرامات 33،501.43 10 جرامات 66،992.86 20 جرامًا 133،965.71 31.1 جرام 208،285.59 50 جرامًا 334،764.29 100 جرام 669،328.57 250 جرامًا 1،665،621.43 1000 جرام 6،660،335.71

قفزة جديدة في اسعار الذهب

وقفزت أسعار الذهب متجاوزة مستوى 4400 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الاثنين، مدفوعة بتزايد التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب طلب قوي على الملاذات الآمنة، بينما انضمت الفضة إلى موجة الصعود مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 4397.16 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن تجاوز حاجز 4400 دولار ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 4400.29 دولارًا في وقت سابق من اليوم.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 3.3% ليسجل مستوى تاريخيًا بلغ 69.44 دولارًا.