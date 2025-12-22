قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
اقتصاد

قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم

اسعار الذهب اليوم الاثنين
اسعار الذهب اليوم الاثنين
رشا عوني

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 ارتفاع جديد بقيمة 75 جنيهاً حيث اقترب سعر عيار21 من ٦ آلاف جنيه كما كان متوقعا مؤخراً. 

أسعار الذهب اليوم الاثنين ٢٢ ديسمبر 

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – نحو 5860 جنيهًا بدون مصنعية، ليواصل صعوده مقارنة بمستويات الأيام الماضية

 

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار ٢٤

في حين ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 6697 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار ١٨ اليوم 
 

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 5023 جنيهًا، وهو العيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية الحديثة

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم 

 بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46880 جنيهًا، متأثرًا بالزيادة في سعر الجرام.

أسعار سبائك الذهب حسب الوزن:

الوزنالسعر (جنيه)
1 جرام6،795.29
2.5 جرام16،825.71
5 جرامات33،501.43
10 جرامات66،992.86
20 جرامًا133،965.71
31.1 جرام208،285.59
50 جرامًا334،764.29
100 جرام669،328.57
250 جرامًا1،665،621.43
1000 جرام6،660،335.71

 

قفزة جديدة في اسعار الذهب

وقفزت أسعار الذهب متجاوزة مستوى 4400 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الاثنين، مدفوعة بتزايد التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب طلب قوي على الملاذات الآمنة، بينما انضمت الفضة إلى موجة الصعود مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

سعر الذهب عالميا 

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 4397.16 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن تجاوز حاجز 4400 دولار ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 4400.29 دولارًا في وقت سابق من اليوم. 

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 3.3% ليسجل مستوى تاريخيًا بلغ 69.44 دولارًا.

اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم ارتفاع اسعار الذهب سعر الجنيه الذهب

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

صورة أرشيفية

مستشار بالمفوضية الأوروبية: اتفاق ميركسور فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية للاتحاد

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو

صورة أرشيفية

تفجير غامض في قلب موسكو.. مقتل جنرال روسي واتهامات لأوكرانيا. التفاصيل

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

