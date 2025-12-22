قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي فوق مقر إقامة ترامب
6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية
تأثير التدخين السلبي على السيدات .. لا تتجاهليها
ما المقصود بـ "يمكر الله" في القرآن؟.. اعرف معناها الصحيح
أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس

السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
عبد الفتاح تركي

تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس .. مع قدوم فصل الشتاء يلاحظ أصحاب السيارات الكهربائية ارتفاع استهلاك الطاقة بسبب الحاجة إلى التدفئة وانخفاض مدى السير.

وأوردت مجلة السيارات “أوتو جاتسيته” الألمانية أنه يمكن مواجهة تأثيرات الطقس البارد من خلال اتباع التدابير المفيدة الآتية: 

طاقة البطارية

يؤثر الطقس البارد بشكل سلبي على جميع بطاريات السيارات الكهربائية، وعادة ما تفقد الموديلات، التي لا تشتمل على نظام تدفئة للبطارية، الطاقة بصورة أسرع في ظل درجات الحرارة المتجمدة مقارنة بشهور الصيف، فضلًا عن أن تشغيل بعض الوظائف المرتبطة بالشتاء مثل تدفئة مقصورة السيارة وتدفئة المقاعد والزجاج تمثل عبئًا إضافيًا على البطارية.

سيارة كهربائية

ولذلك يتوقع قائدو السيارات الكهربائية انخفاض مدى السير عموما خلال فصل الشتاء. وقد يتضاعف معدل استهلاك الطاقة في الرحلات القصيرة في ظل درجات الحرارة تحت الصفر، وفي الرحلات الطويلة عادة ما يصبح انخفاض مدى السير أقلّ وضوحًا.

ومن الشائع فقدان حوالي 20% من شحنة البطارية خلال فصل الشتاء، ولذلك يتعين على أصحاب السيارات الكهربائية التخطيط لفترات شحن أكثر خلال الرحلات الطويلة في الشتاء. وبالنسبة للأشخاص، الذين يقودون سياراتهم الكهربائية لمسافات قصيرة في الحياة اليومية، فإنه يتعين عليهم التخطيط لزيادة سعة البطارية وتجنب البحث عن محطة شحن في اللحظة الأخيرة، وقد يكون من الصعب العثور على فرصة لشحن البطارية في ظل الطقس البارد.

ركن السيارة في مرآب

من الأفضل ركن السيارة الكهربائية في مرآب خلال فصل الشتاء، إذا كان ذلك متاحا؛ حيث يمنع ذلك تعرض البطارية للبرودة المفرطة ويقلل من فقدان مدى السير بسبب البرودة، علاوة على أنه يجب تسخين السيارة مسبقا عندما تكون متصلة بالشاحن الحائطي قبل بدء السير. وهناك بعض الموديلات تشتمل على وظيفة التسخين المسبق عبر تطبيق الهاتف الذكي أو المؤقت، وعند بدء السير بمقصورة دافئة وبطارية في درجة حرارة مثالية يتمكن المرء من قطع مسافات أطول كثيرًا على الرغم من الصقيع على الطرقات.

إرشادات هامة لـ شراء سيارة كهربائية مستعملة

الاستفادة من محطات الشحن

غالبا ما تزداد فترات الشحن أثناء الرحلات الطويلة في الشتاء، وعند شحن السيارة لفترة قصيرة في محطة شحن سريع فمن الأفضل البقاء داخل السيارة مع تشغيل المحرك ومكيف الهواء؛ لأن ذلك يحافظ على تدفئة مقصورة السيارة من دون استنزاف طاقة البطارية، كما يحافظ على نطاق درجة الحرارة المثالي للبطارية لاستمرارها في القيادة، وبعد فترة توقف الشحن لن تحتاج السيارة إلى إعادة تسخين ولن تحتاج البطارية إلى إعادة تنشيط، وهو ما يُزيد من كفاءتها، بحسب دي بي إيه.

الحذر من الثلوج

عادة ما تتمتع السيارات الكهربائية بثبات جيد على الطريق بفضل بطارياتها الثقيلة، ولكن عند السير على الطرق المغطاة بالثلوج قد يتسبب الوزن الزائد في انزلاق السيارات الكهربائية لمسافة أطول.

سيارة كهربائية

ولذلك من المهم التسارع بحذر والحفاظ على مسافة أمان كافية مع المركبات، التي تسير في الأمام وضبط مستوى استعادة طاقة الكبح على الطرق الزلقة، ويجب الاعتماد على الإطارات الشتوية حتى مع وجود نظام الدفع الرباعي وأنظمة إدارة ديناميكيات القيادة المتطورة.

السيارات الكهربائية تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس طاقة البطارية ركن السيارة في مرآب الحذر من الثلوج الاستفادة من محطات الشحن

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

