الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار زيكر X موديل 2025 في السوق السعودي

زيكر X موديل 2025
زيكر X موديل 2025
صبري طلبه

تُعد سيارة زيكر X موديل 2025 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية المطروحة حاليًا في السوق السعودي، وتتوفر السيارة بفئتين مختلفتين من التجهيزات، مع تصميم عصري وأسعار تبدأ من 201,100 ريال سعودي.

محركات وتقنيات زيكر X موديل 2025

تقدم السيارة زيكر X 2025 خيارين من منظومة الحركة، حيث تعتمد الفئة الأولى على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي، يولد قوة تصل إلى 272 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر، وتوفر هذه النسخة مدى قيادة كهربائي يصل إلى 440 كيلومترًا، مع تسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 5.6 ثانية.

 زيكر X موديل 2025

أما الفئة الأعلى، فتعتمد على محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي، بقوة إجمالية تبلغ 428 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 543 نيوتن متر، مع قدرة تسارع لافتة من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية، ومدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر.

تعتمد جميع فئات زيكر X على بطارية بسعة 66 كيلوواط ساعة، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل خلال نحو 4 ساعات، إلى جانب الشحن السريع بالتيار المستمر الذي يسمح بالانتقال من 10 إلى 80 بالمئة في غضون 30 دقيقة.

أبعاد السيارة زيكر X

تأتي زيكر X 2025 بأبعاد خارجية تمنحها حضورًا متوازنًا داخل المدن، حيث يبلغ طولها 4,432 مم، وعرضها 1,836 مم، وارتفاعها 1,566 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,750 مم. وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية بسعة 362 لترًا.

 زيكر X موديل 2025

تقنيات السلامة وأبرز تجهيزات زيكر X

تتميز زيكر X بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل 7 وسائد هوائية موزعة لحماية جميع الركاب، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر.

كما تتوفر أنظمة مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع الكبح الذاتي، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، إضافة إلى كاميرا رؤية شاملة بزاوية 540 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية.

وتأتي السيارة بشاشة ترفيه كبيرة بقياس 14.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، ويعزز النظام الصوتي الفاخر من Yamaha، المكوّن من 13 سماعة، تجربة الركاب، مع إضاءة داخلية محيطية تفاعلية تضم 17 لونًا مختلفًا، كما تحصل السيارة على جنوط ألومنيوم قياس 20 بوصة، ومصابيح أمامية LED، وفتحة سقف بانورامية.

 زيكر X موديل 2025

أسعار زيكر X 2025 في السوق السعودي

تُطرح زيكر X 2025 في السعودية بأسعار تبدأ من 201,100 ريال سعودي لفئة Premium ذات الدفع الخلفي، بينما تصل أسعار فئة Flagship ذات الدفع الكلي إلى 213,750 ريال سعودي.

