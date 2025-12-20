قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات ام جي HS هايبرد+ 2026 في السعودية

ام جي HS هايبرد بلس 2026
ام جي HS هايبرد بلس 2026
صبري طلبه

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في السوق السعودي بعد طرح سيارة ام جي HS هايبرد بلس 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

أداء ومحرك السيارة 

تعتمد ام جي HS هايبرد بلس 2026 على منظومة دفع هجينة، حيث تجمع هذه المنظومة بين محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، لينتج عن هذا الدمج قوة إجمالية تصل إلى 221 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر. 

ام جي HS هايبرد بلس 2026

وزودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وتستطيع السيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية.

تصميم وأبعاد ام جي HS هايبرد بلس 2026 

تأتي ام جي HS هايبرد بلس بتصميم رياضي، حيث يبلغ طولها 4,670 مم وعرضها 1,890 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,663 مم وقاعدة عجلات بطول 2,750 مم، وتوفر السيارة سعة تخزين خلفية تبلغ 441 لترًا، كما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب عجلات بقياس 18 أو 19 بوصة بحسب الفئة.

ام جي HS هايبرد بلس 2026

تجهيزات وتقنيات السيارة 

دعمت السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع شاشة بانورامية مدمجة تصل إلى 27 بوصة في الفئة الأعلى، وتدعم السيارة أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي يتراوح بين 6 و8 سماعات. 

كما يتوفر مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فلتر لتنقية الهواء، وشاحن لاسلكي للهواتف في الفئات الأعلى، وتأتي المقاعد بفرش جلدي، مع تجهيز مقعد السائق بتحكم كهربائي وذاكرة وتدفئة، بينما يختلف تجهيز مقعد الراكب الأمامي حسب الفئة.

ام جي HS هايبرد بلس 2026

وتحتوي HS هايبرد بلس على 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة توزيع إلكتروني لقوى الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتشمل التجهيزات كذلك مساعد صعود ونزول المنحدرات، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

سعر السيارة ام جي HS هايبرد بلس 2026 في السعودية

تطرح ام جي HS هايبرد بلس 2026 في السوق السعودي بفئة ديلوكس، بسعر يبلغ 114,998 ريالا سعوديا.

إم جي ام جي HS ام جي HS هايبرد ام جي HS هايبرد بلس ام جي HS هايبرد بلس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

