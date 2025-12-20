أسعار ومواصفات ام جي HS هايبرد+ 2026 في السعودية

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في السوق السعودي بعد طرح سيارة ام جي HS هايبرد بلس 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

أداء ومحرك السيارة

تعتمد ام جي HS هايبرد بلس 2026 على منظومة دفع هجينة، حيث تجمع هذه المنظومة بين محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، لينتج عن هذا الدمج قوة إجمالية تصل إلى 221 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر.

وزودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وتستطيع السيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية.

تصميم وأبعاد ام جي HS هايبرد بلس 2026

تأتي ام جي HS هايبرد بلس بتصميم رياضي، حيث يبلغ طولها 4,670 مم وعرضها 1,890 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,663 مم وقاعدة عجلات بطول 2,750 مم، وتوفر السيارة سعة تخزين خلفية تبلغ 441 لترًا، كما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب عجلات بقياس 18 أو 19 بوصة بحسب الفئة.

تجهيزات وتقنيات السيارة

دعمت السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع شاشة بانورامية مدمجة تصل إلى 27 بوصة في الفئة الأعلى، وتدعم السيارة أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي يتراوح بين 6 و8 سماعات.

كما يتوفر مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فلتر لتنقية الهواء، وشاحن لاسلكي للهواتف في الفئات الأعلى، وتأتي المقاعد بفرش جلدي، مع تجهيز مقعد السائق بتحكم كهربائي وذاكرة وتدفئة، بينما يختلف تجهيز مقعد الراكب الأمامي حسب الفئة.

وتحتوي HS هايبرد بلس على 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة توزيع إلكتروني لقوى الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتشمل التجهيزات كذلك مساعد صعود ونزول المنحدرات، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

سعر السيارة ام جي HS هايبرد بلس 2026 في السعودية

تطرح ام جي HS هايبرد بلس 2026 في السوق السعودي بفئة ديلوكس، بسعر يبلغ 114,998 ريالا سعوديا.