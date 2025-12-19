قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1 لعام 2026

فيراري
فيراري
عزة عاطف

في قلب "مارانيلو" حيث ينبض تاريخ السرعة، أطلق "فريد فاسور"، مدير فريق فيراري، إشارة البدء لواحد من أكثر الفصول إثارة في تاريخ "السكوديريا". فمع اقتراب عام 2026 الذي سيشهد تحولاً جذريًا في القوانين التقنية لسباقات فورمولا 1، اختارت فيراري نهجًا هجوميًا يتسم بالمخاطرة والثقة، معلنة عن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة التي ستحمل آمال الملايين، وسيقودها لأول مرة الثنائي الأسطوري "تشارلز لوكلير" والوافد الجديد "لويس هاميلتون".

استراتيجية اللحظة الأخيرة: تجميع السيارة قبل العرض بيوم

كشف فاسور عن جدول زمني "عدواني" للغاية لعملية التصنيع، حيث أكد أن الفريق سينتهي من تجميع السيارة بالكامل في الثاني والعشرين من يناير 2026، أي قبل 24 ساعة فقط من موعد الإطلاق الرسمي المقرر في الثالث والعشرين من الشهر نفسه بمدينة "فيورانو". 

ويرى فاسور أن هذا السباق مع الزمن ضروري لاستغلال كل دقيقة ممكنة في التطوير التقني، مشيرًا إلى أن جميع الفرق الكبرى ستتبع نهجًا مشابهًا لمحاولة استخلاص أقصى قدر من الأداء قبل بدء حقبة المحركات والأنظمة الديناميكية الجديدة.

غموض الهوية: لويس هاميلتون وسر الاسم المكتوم

بينما تترقب الجماهير بشغف رؤية بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، باللون الأحمر الشهير، فضل فاسور إبقاء اسم السيارة الجديدة طي الكتمان كجزء من مفاجآت حفل الإطلاق. 

ورفض المدير الفرنسي حرق المراحل أو تسريب أي تفاصيل حول التسمية الرسمية، مؤكدًا أن الكشف عن الهوية البصرية والاسم سيكون جزءًا من احتفالية كبرى تليق بحجم التغييرات التقنية وبداية الشراكة التاريخية بين أنجح سائق في العصر الحديث وأعرق فريق في تاريخ البطولة.

مع زيادة عدد أيام الاختبارات قبل الموسم بين برشلونة والبحرين، حددت فيراري أولوياتها بوضوح؛ فالمرحلة الأولى لن تكون مخصصة للبحث عن أسرع زمن للفة، بل لجمع أكبر قدر من البيانات "الميلية". 

وأوضح فاسور أن الهدف من الاختبارات المبكرة في برشلونة هو التحقق من الاختيارات التقنية وضمان موثوقية السيارة (Reliability) تحت ضغوط القوانين الجديدة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تطوير الأداء في تجارب البحرين، لضمان دخول السباق الافتتاحي بسيارة قادرة على الصمود والمنافسة منذ اللحظة الأولى.

تمثل سيارة عام 2026 تحدياً هندسياً غير مسبوق، حيث ستعتمد فورمولا 1 توزيعًا جديدًا للطاقة بين المحرك الاحتراقي والنظام الكهربائي، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في الانسيابية الهوائية.

ويهدف فريق فيراري من خلال هذا الاستعداد المبكر والنهج الهجومي إلى تصحيح مسار السنوات الماضية واستعادة عرش الصدارة، مستفيداً من الخبرات الهائلة لمهندسيه ومن الروح المعنوية العالية التي بثها انضمام هاميلتون، مما يجعل من شتاء عام 2026 الشتاء الأكثر سخونة في تاريخ "مارانيلو".

فيراري فورمولا 1 سيارة فيراري الجديدة فيراري 2026 سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

المتسابق محمد ماهر: لو أخذت المليون جنيه هتجوز

الذكاء الاصطناعي

أمر خطير.. أزهري يحذر من فتاوى الذكاء الاصطناعي

جيهان قمري

بكاء وخطأ طبي | جيهان قمري تتصدر التريند بتصريحات غير متوقعة

بالصور

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد