فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1 لعام 2026

في قلب "مارانيلو" حيث ينبض تاريخ السرعة، أطلق "فريد فاسور"، مدير فريق فيراري، إشارة البدء لواحد من أكثر الفصول إثارة في تاريخ "السكوديريا". فمع اقتراب عام 2026 الذي سيشهد تحولاً جذريًا في القوانين التقنية لسباقات فورمولا 1، اختارت فيراري نهجًا هجوميًا يتسم بالمخاطرة والثقة، معلنة عن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة التي ستحمل آمال الملايين، وسيقودها لأول مرة الثنائي الأسطوري "تشارلز لوكلير" والوافد الجديد "لويس هاميلتون".

استراتيجية اللحظة الأخيرة: تجميع السيارة قبل العرض بيوم

كشف فاسور عن جدول زمني "عدواني" للغاية لعملية التصنيع، حيث أكد أن الفريق سينتهي من تجميع السيارة بالكامل في الثاني والعشرين من يناير 2026، أي قبل 24 ساعة فقط من موعد الإطلاق الرسمي المقرر في الثالث والعشرين من الشهر نفسه بمدينة "فيورانو".

ويرى فاسور أن هذا السباق مع الزمن ضروري لاستغلال كل دقيقة ممكنة في التطوير التقني، مشيرًا إلى أن جميع الفرق الكبرى ستتبع نهجًا مشابهًا لمحاولة استخلاص أقصى قدر من الأداء قبل بدء حقبة المحركات والأنظمة الديناميكية الجديدة.

غموض الهوية: لويس هاميلتون وسر الاسم المكتوم

بينما تترقب الجماهير بشغف رؤية بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، باللون الأحمر الشهير، فضل فاسور إبقاء اسم السيارة الجديدة طي الكتمان كجزء من مفاجآت حفل الإطلاق.

ورفض المدير الفرنسي حرق المراحل أو تسريب أي تفاصيل حول التسمية الرسمية، مؤكدًا أن الكشف عن الهوية البصرية والاسم سيكون جزءًا من احتفالية كبرى تليق بحجم التغييرات التقنية وبداية الشراكة التاريخية بين أنجح سائق في العصر الحديث وأعرق فريق في تاريخ البطولة.

مع زيادة عدد أيام الاختبارات قبل الموسم بين برشلونة والبحرين، حددت فيراري أولوياتها بوضوح؛ فالمرحلة الأولى لن تكون مخصصة للبحث عن أسرع زمن للفة، بل لجمع أكبر قدر من البيانات "الميلية".

وأوضح فاسور أن الهدف من الاختبارات المبكرة في برشلونة هو التحقق من الاختيارات التقنية وضمان موثوقية السيارة (Reliability) تحت ضغوط القوانين الجديدة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تطوير الأداء في تجارب البحرين، لضمان دخول السباق الافتتاحي بسيارة قادرة على الصمود والمنافسة منذ اللحظة الأولى.

تمثل سيارة عام 2026 تحدياً هندسياً غير مسبوق، حيث ستعتمد فورمولا 1 توزيعًا جديدًا للطاقة بين المحرك الاحتراقي والنظام الكهربائي، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في الانسيابية الهوائية.

ويهدف فريق فيراري من خلال هذا الاستعداد المبكر والنهج الهجومي إلى تصحيح مسار السنوات الماضية واستعادة عرش الصدارة، مستفيداً من الخبرات الهائلة لمهندسيه ومن الروح المعنوية العالية التي بثها انضمام هاميلتون، مما يجعل من شتاء عام 2026 الشتاء الأكثر سخونة في تاريخ "مارانيلو".