زد يتقدم على المصري بهدف دون رد في الشوط الأول بالدوري الممتاز

تقدم فريق زد على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هدف الشوط الأول

سجل رأفت خليل، مهاجم فريق زد، الهدف الأول في الدقيقة 42، بعد استغلاله عرضية زميله أحمد عادل ميسي، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في شباك الحارس محمود حمدي.

أحداث الشوط الأول

سيطر لاعبو المصري على مجريات الشوط الأول وأهدروا عدة فرص محققة للتسجيل، أبرزها ركلة الجزاء التي أهدرها مهاجم الفريق صلاح محسن في الدقيقة 11، بعد الرجوع لتقنية الفار، عقب تعرضه لإعاقة من مدافع زد محمد ربيعة.

في المقابل، استغل فريق زد تمركز لاعبيه بشكل جيد وبناء الهجمات المرتدة، التي أسفرت عن الهدف المتقدم.

تشكيل الفريقين

المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

محمود حمدي خط الدفاع: عبد الوهاب نادر، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي

عبد الوهاب نادر، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي خط الوسط: محمود حمادة، عمر الساعي، منذر طمين، كريم بامبو، أحمد شرف

محمود حمادة، عمر الساعي، منذر طمين، كريم بامبو، أحمد شرف خط الهجوم: صلاح محسن

زد بقيادة محمد شوقي:

حراسة المرمى: علي لطفي

علي لطفي خط الدفاع: محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق، سامح إبراهيم

محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق، سامح إبراهيم خط الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، أحمد خالد كباكا، أحمد عادل ميسي، مصطفى سعد

ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، أحمد خالد كباكا، أحمد عادل ميسي، مصطفى سعد الهجوم: رأفت خليل

ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل زد اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، بينما يحتل المصري المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط ولكن من 13 مباراة فقط.