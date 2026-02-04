جيرونا يعلن موعد خضوع تير شتيجن لجراحة

أعلن نادي جيرونا الإسباني، اليوم الأربعاء، أن مارك أندريا تير شتيجن، حارس الفريق الأول، سيخضع لجراحة في الركبة، خلال الأيام المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي جيرونا عبر منصة "إكس" قائلًا: "سيخضع مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية يوم الجمعة المقبل لعلاج إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مباراة ريال أوفيدو".

وأضاف: "وسيتم تحديد مدة غيابه بعد العملية".

وكان الحارس الألماني تير شتيجن – البالغ من العمر 33 عامًا – قد انتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة بدءً من يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك تير شتيجن سوى في مباراتين فقط منذ انتقاله لجيرونا، وسكنت شباكه هدفين.