ريال أوفييدو يفاجئ جيرونا بفوز مهم ويوقف سلسلة انتصاراته في الليجا

حقق ريال أوفييدو انتصارًا مهمًا على حساب ضيفه جيرونا بنتيجة 1-0، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هذا الفوز ليمنح أوفييدو دفعة معنوية كبيرة، إذ يُعد الانتصار الثالث له هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 16 نقطة، رغم بقائه في المركز العشرين والأخير.

وقلص الفريق الفارق مع ليفانتي صاحب المركز قبل الأخير إلى نقطة واحدة، كما بات يفصله خمس نقاط عن مايوركا صاحب المركز الثامن عشر، وست نقاط عن مناطق البقاء.

في المقابل، توقفت سلسلة انتصارات جيرونا التي استمرت ثلاث جولات متتالية، ليبقى رصيده عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

وحسم إلياس شعيرة نتيجة اللقاء لصالح ريال أوفييدو بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، ليقود فريقه إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة في صراع الهروب من الهبوط.