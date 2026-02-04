قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا: نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق مع مصر إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار
سموحة يتقدم بالهدف الثاني في الوقت القاتل على بيراميدز
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غرامة مالية كبيرة على نجم هامبورج الألماني.. تفاصيل

هامبورج
هامبورج
مجدي سلامة

فرض نادي هامبورج، أحد أندية الدوري الألماني، غرامة مالية ضخمة على لاعب كرة القدم الفرنسي جان لوك دومبيه، بلغت ستة أرقام، بسبب قيادته تحت تأثير الكحول.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا ذكر فيه أن الجناح البالغ من العمر 30 عامًا تلقى غرامة قياسية تتجاوز مئة ألف دولار، وأنه اعتذر خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء عن سلوكه.

وكان دومبيه قد أُوقف خلال تفتيش مروري في نهاية شهر يناير، إذ كشف فحص الكحول عن وجود الكحول في دمه. وعلى إثر ذلك، أوقفه النادي حتى إشعار آخر.

وأعلن هامبورج أن دومبيه سيظل خارج الملاعب هذا الأسبوع، لكنه سيعود إلى التدريبات.

وقال دومبيه في تصريحات نشرها النادي: "أدرك أن مجرد الاعتذار لا يكفي. لقد فشلت تمامًا في أن أكون قدوة حسنة، ارتكبت أخطاءً جسيمة، وأتحمل بالطبع المسؤولية الكاملة عن عواقبها".

وأضاف: "أتفهم خيبة أمل النادي والجهاز الفني وجميع المشجعين الذين ساندوني دائمًا حتى هذه اللحظة، أشعر بأسف بالغ، وأيضًا لخذلاني الفريق خلال هذه المرحلة، هذه الأسابيع الحاسمة للغاية".

ويحتل فريق هامبورج، الذي صعد إلى الدوري الألماني الممتاز الموسم الماضي بعد غياب دام سبع سنوات، المركز الثالث عشر في الدوري المكون من 18 فريقًا.

هامبورج الدوري الألماني جان لوك دومبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة

انتهاء إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة

أردوغان

أردوغان: مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

بالصور

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد