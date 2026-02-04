غرامة مالية كبيرة على نجم هامبورج الألماني.. تفاصيل

فرض نادي هامبورج، أحد أندية الدوري الألماني، غرامة مالية ضخمة على لاعب كرة القدم الفرنسي جان لوك دومبيه، بلغت ستة أرقام، بسبب قيادته تحت تأثير الكحول.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا ذكر فيه أن الجناح البالغ من العمر 30 عامًا تلقى غرامة قياسية تتجاوز مئة ألف دولار، وأنه اعتذر خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء عن سلوكه.

وكان دومبيه قد أُوقف خلال تفتيش مروري في نهاية شهر يناير، إذ كشف فحص الكحول عن وجود الكحول في دمه. وعلى إثر ذلك، أوقفه النادي حتى إشعار آخر.

وأعلن هامبورج أن دومبيه سيظل خارج الملاعب هذا الأسبوع، لكنه سيعود إلى التدريبات.

وقال دومبيه في تصريحات نشرها النادي: "أدرك أن مجرد الاعتذار لا يكفي. لقد فشلت تمامًا في أن أكون قدوة حسنة، ارتكبت أخطاءً جسيمة، وأتحمل بالطبع المسؤولية الكاملة عن عواقبها".

وأضاف: "أتفهم خيبة أمل النادي والجهاز الفني وجميع المشجعين الذين ساندوني دائمًا حتى هذه اللحظة، أشعر بأسف بالغ، وأيضًا لخذلاني الفريق خلال هذه المرحلة، هذه الأسابيع الحاسمة للغاية".

ويحتل فريق هامبورج، الذي صعد إلى الدوري الألماني الممتاز الموسم الماضي بعد غياب دام سبع سنوات، المركز الثالث عشر في الدوري المكون من 18 فريقًا.