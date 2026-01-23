هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني

تعادل فريق هامبورج سلبيا مع نظيره سانت باولي، على ملعب الأخير، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 19 ببطولة الدوري الألماني.

وشهدت المباراة بعد دقائق من انطلاقها تغييرا إضطراريا بخروج ألكسندر روسينج بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 14 ودخول فابيو بالدي.

وحاول أصحاب الأرض تسجيل هدفا بعد عدة محاولات على المرمى وصلت عددها إلى 8 تسديدات، ولكن المباراة انتهت بالتعادل.

وبهذه النتيجة،يحتل فريق هامبورج المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق سانت باولي في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وتنتظر فريق هامبورج مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ في الجولة 20 من بطولة الدوري الألماني.