تكنولوجيا وسيارات

بقوة 809 حصانًا.. تعديل خارق لـ BMW 8 كوبيه من G-POWER

 G8M Bi-Turbo
 G8M Bi-Turbo
صبري طلبه

كشفت جي باور الألمانية، المتخصصة في تطوير وتعديل السيارات عالية الأداء، عن نسخة مطورة من سيارة BMW الفئة الثامنة ضمن فئة الكوبيه، تحمل اسم G8M Bi-Turbo ، مع باقة من الترقيات قوة إجمالية للمحرك تصل إلى 809 أحصنة.

أداء G8M Bi-Turbo

ركزت جي باور في هذا الإصدار على تعزيز القوة الخاصة بالمحرك، حيث تم رفع الأداء إلى مستويات تتجاوز النسخة القياسية بشكل واضح، ونتيجة لهذه التعديلات، أصبحت السيارة قادرة على توليد قوة تصل إلى 809 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 999 نيوتن متر، ما يمنحها استجابة أسرع وتسارعًا أكثر حدة، ويضعها ضمن فئة السيارات عالية الأداء المخصصة لعشاق القيادة الرياضية.

 G8M Bi-Turbo

النسخة القياسية من BMW 8 

تعتمد BMW الفئة الثامنة في نسختها الأساسية على محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة تصل إلى 617 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 553 نيوتن متر.

 G8M Bi-Turbo

ومن خلال هذه الأرقام تستطيع السيارة أن تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تصل إلى 306 كيلومترات في الساعة.

 G8M Bi-Turbo

تحديثات خارجية لسيارة G8M Bi-Turbo

شهد التصميم الخارجي للسيارة تعديلات واضحة عززت من حضورها ، حيث تم اعتماد غطاء محرك مصنوع من ألياف الكربون من نوع GP-Venturi، إلى جانب عجلات فورجد من طراز GP-Hurricane RS، ما يسهم في تقليل الوزن وتحسين الثبات، كما زُودت السيارة بجناح خلفي GP-Dynamic يعزز الأداء الهوائي، إضافة إلى نظام عادم GP-Deeptone الذي يوفر نغمة صوتية أعمق وأكثر حدة تتناسب مع طبيعة السيارة المعدلة.

 G8M Bi-Turbo

مقصورة داخلية تجمع بين التقنية والفخامة

لم تقتصر التعديلات على الأداء والتصميم الخارجي، بل شملت المقصورة الداخلية التي حصلت على لمسات تعكس طابعًا رياضيًا أنيقًا، حيث تم تجهيز عجلة القيادة بكسوة من خامة الكنتارا، إلى جانب استخدام جلود فاخرة للمقاعد وأرضية المقصورة، كما تضمنت التجهيزات شاشة تعمل باللمس، مع إدخال عناصر من الكربون فايبر في التفاصيل الداخلية.

جي باور G8M Bi Turbo BMW 8 سيارة BMW 8 السيارة G8M Bi Turbo

