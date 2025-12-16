قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لماذا لا تؤدى صلاة الجنازة على الشهيد؟.. علي جمعة يوضح حقيقة حياتهم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة
أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا
السيطرة على حريق شب بقش الأرز في الدقهلية
اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح
سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر
فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ
أخبار السيارات| 5 موديلات يابانية وأوروبية في مصر "الأرخص سعرًا".. تعديل مميز لتويوتا لاندكروزر 70

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات، تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات أيضًا سواء من الداخل أو من الخارج، بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيدان.

فولكس فاجن تدخل سباق الروبوتاكسي بمركبة ذاتية القيادة
كشفت فولكس فاجن عن تطوير مركبة بحثية جديدة تحمل اسم Gen.Urban، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام العلامة بتقنيات التنقل الذكي داخل المدن.

تويوتا أوربان كروزر الكهربائية تبدأ مرحلة جديدة في أوروبا
تعزز تويوتا من حضورها في سوق السيارات الكهربائية داخل أوروبا، عبر الكشف عن طراز أوربان كروزر الكهربائي الجديد كليًا، في خطوة تعكس التزام العلامة اليابانية بتوسيع نطاق سياراتها عديمة الانبعاثات. 

5 سيارات يابانية وأوروبية في مصر.. بأرخص سعر
يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير ومتنوع من الاصدارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، إلى جانب العلامات وبلد المنشأ، منها اليابانية والأوروبية.

تعديل مميز لسيارة تويوتا لاندكروزر 70.. لمحبي المغامرات
كشفت PVS Automotive الأسترالية عن إصدار جديد من سيارة لاندكروزر 70 سيريس، صُمم خصيصًا لمحبي المغامرات والرحلات على الطرق الوعرة. 

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

المتهمين

استغلت الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة.. عصابة تواجه هذه العقوبة بالقانون

كلاب الشوارع

برلمانية: الحلول الإنسانية والعلمية لمواجهة كلاب الشوارع تحمي المجتمع

مجلس النواب

نواب البرلمان: مواجهة انتشار كلاب الشوارع أولوية وطنية لحماية صحة المواطنين

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

