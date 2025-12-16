أخبار السيارات| 5 موديلات يابانية وأوروبية في مصر "الأرخص سعرًا".. تعديل مميز لتويوتا لاندكروزر 70

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات، تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات أيضًا سواء من الداخل أو من الخارج، بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيدان.

فولكس فاجن تدخل سباق الروبوتاكسي بمركبة ذاتية القيادة

كشفت فولكس فاجن عن تطوير مركبة بحثية جديدة تحمل اسم Gen.Urban، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام العلامة بتقنيات التنقل الذكي داخل المدن.

تويوتا أوربان كروزر الكهربائية تبدأ مرحلة جديدة في أوروبا

تعزز تويوتا من حضورها في سوق السيارات الكهربائية داخل أوروبا، عبر الكشف عن طراز أوربان كروزر الكهربائي الجديد كليًا، في خطوة تعكس التزام العلامة اليابانية بتوسيع نطاق سياراتها عديمة الانبعاثات.

5 سيارات يابانية وأوروبية في مصر.. بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير ومتنوع من الاصدارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، إلى جانب العلامات وبلد المنشأ، منها اليابانية والأوروبية.

تعديل مميز لسيارة تويوتا لاندكروزر 70.. لمحبي المغامرات

كشفت PVS Automotive الأسترالية عن إصدار جديد من سيارة لاندكروزر 70 سيريس، صُمم خصيصًا لمحبي المغامرات والرحلات على الطرق الوعرة.