تويوتا أوربان كروزر الكهربائية تبدأ مرحلة جديدة في أوروبا

تعزز تويوتا من حضورها في سوق السيارات الكهربائية داخل أوروبا، عبر الكشف عن طراز أوربان كروزر الكهربائي الجديد كليًا، في خطوة تعكس التزام العلامة اليابانية بتوسيع نطاق سياراتها عديمة الانبعاثات.

ويأتي هذا الطراز ضمن فئة الكروس أوفر الصغيرة، حيث تنتمي السيارة للفئة العملية ذات الحجم المدمج، مع اعتماد كامل على الطاقة الكهربائية، ليشكّل خيارًا بديلًا عن الطرازات الهجينة التي اعتادت تويوتا تقديمها في هذه الفئة.

تويوتا والتوجه نحو المنصة الكهربائية

اعتمدت تويوتا في تطوير أوربان كروزر الكهربائية على منصة مصممة خصيصًا للسيارات الكهربائية، ما أتاح لها مرونة أكبر في توزيع المكونات وتحسين كفاءة الأداء والمساحة الداخلية.

تويوتا أوربان كروزر

ويعكس هذا التوجه تحولًا تدريجيًا في فلسفة الشركة، التي لم تعد تكتفي بتقديم نسخ كهربائية مبنية على منصات تقليدية، بل تتجه نحو حلول هندسية مخصصة تلائم متطلبات التنقل الكهربائي الحديث.

الخيارات الفنية لبطاريات تويوتا أوربان كروزر

توفر تويوتا أوربان كروزر الكهربائية عدة تكوينات من حيث البطارية ونظام الدفع، لتناسب أنماط الاستخدام المختلفة، وتبدأ الخيارات بنسخة تعتمد على الدفع الأمامي وبطارية بسعة 49 كيلوواط ساعة، تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 344 كيلومترًا وفق دورة الاختبار الأوروبية، مع قوة تبلغ 144 حصانًا.

كما تتوفر نسخة أخرى بالدفع الأمامي مزودة ببطارية أكبر بسعة 61 كيلوواط ساعة، ترفع مدى القيادة إلى 426 كيلومترًا، مع قوة تصل إلى 174 حصانًا، كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال حوالي 45 دقيقة.

تويوتا أوربان كروزر

نسخة دفع رباعي لتعزيز الثبات

ضمن خيارات أوربان كروزر الكهربائية، تقدم تويوتا نسخة تعتمد على نظام الدفع الرباعي، مخصصة للباحثين عن ثبات إضافي وقدرة أفضل على الطرق المتنوعة.

وتأتي هذه النسخة ببطارية سعة 61 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 395 كيلومترًا، وقوة إجمالية تبلغ 184 حصانًا، ما يمنح السيارة توازنًا بين الأداء العملي والكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتسعى تويوتا من خلال أوربان كروزر الكهربائية إلى تعزيز التواجد بقوة في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة داخل السوق الأوروبي، وهي فئة تشهد نموًا متسارعًا، ويأتي هذا الطراز استكمالًا للتحركات الأخيرة التي شملت تحديث سيارة bZ4X، حيث تعمل الشركة على بناء مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية لتغطية شرائح مختلفة من المستهلكين.