مواصفات سيارة BZ4X من تويوتا .. بتصميم عصري

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال bZ4X ، التي تجمع بين التصميم العصري والقدرات الديناميكية المتقدمة،ـ هذه السيارة الرياضية تمثل مزيجًا متقنًا بين التكنولوجيا الكهربائية الحديثة وتجربة قيادة عملية، مع المحافظة على طابع تويوتا الخاص بالاعتمادية والتقنيات العصرية.

الأداء الفني لسيارة تويوتا bZ4X

تتوفر bZ4X بخيارين من المحركات الكهربائية، الفئة الأساسية تعمل بمحرك كهربائي وحيد يوفر 201 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 266 نيوتن متر، ونظام دفع أمامي للعجلات، ما يمنح السيارة مدى سير يصل إلى 540 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية.

تويوتا bZ4X

أما النسخة الأقوى، فتأتي بمحرك مزدوج يولد 214 حصانًا مع عزم دوران 337 نيوتن متر، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، ما يمنحها مدى يصل إلى 559 كيلومترًا وتسارعًا أسرع يصل إلى 6.9 ثانية.

التصميم الخارجي وتجهيزات تويوتا bZ4X

تتميز السيارة بأبعاد متوازنة حيث تقدم بطول 4,690 مم وعرض 1,860 مم وارتفاع 1,650 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,850 مم وارتفاع عن الأرض 205 مم، وفيما يتعلق بالمظهر الخارجي، تأتي bZ4X بمصابيح LED أمامية نحيفة مع إضاءة نهارية مميزة، وسقف بانورامي، وعجلات رياضية بقياسات تبدأ من 18 إنش في الفئة XLE وتصل إلى 20 إنش في الفئة Limited، مع لمسات كروم أنيقة تعزز من جاذبية السيارة.

تويوتا bZ4X

أما المقصورة الداخلية، فتأتي مزودة بشاشة وسطية 12.3 إنش لنظام المعلومات والترفيه، مع لوحة عدادات رقمية 8 إنش، ونظام صوتي يصل حتى 9 سماعات JBL اختيارية، إضافة إلى دعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، أما المقاعد الأمامية قابلة للتعديل كهربائيًا، مع خاصية التدفئة والتبريد، ومكيف هواء ثنائي المناطق.

أنظمة السلامة والمساعدة المتقدمة

زودت السيارة بمجموعة شاملة من أنظمة السلامة الذكية، تشمل مراقبة النقاط العمياء، ونظام التحذير من الاصطدامات، ونظام متابعة المشاة وراكبي الدراجات، إلى جانب الكبح التلقائي عند السرعات المنخفض، كما توفر السيارة مساعد الخروج الآمن، والتوجيه التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام توقع المخاطر.