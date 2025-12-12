بقوة 700 حصانًا.. اجرأ تعديلات رولز رويس جوست من SPOFEC | صور

كشفت SPOFEC العالمية والمتخصصة في مجال تعديلات السيارات، عن أحدث اصدار مقدم من خلالها يستند على احدى السيارات الفاخرة والتي تحمل شعار رولرز رويس، وتحديدًا ضمن عائلة Ghost Series II Black Badge الشهيرة.

القدرات الفنية لسيارة رولز رويس المعدلة

أجرت SPOFEC تعديلات موسعة على المحرك، أسفرت عن زيادة ملحوظة في القوة الحصانية، حيث ارتفعت القدرة من 600 حصان إلى 706 حصان، في حين صعد عزم الدوران من 900 إلى 1002 نيوتن متر.

رولز رويس المعدلة

وتمثل هذه الزيادة نقلة نوعية في أداء السيارة، كما جاءت هذه التعديلات لتمنح السيارة شخصية أكثر حيوية دون الإخلال بجودة القيادة الهادئة المرتبطة بالعلامة.

تسارع مذهل لسيارة رولز رويس بتعديلات SPOFEC

وبفضل القوة الإضافية، حققت النسخة المعدلة تسارعاً لافتاً من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية فقط، وهو رقم يضع السيارة في نطاق المركبات عالية الأداء رغم وزنها الكبير وطابعها الفاخر.

رولز رويس المعدلة

أما السرعة القصوى فما زالت محددة إلكترونياً عند 250 كيلومتراً في الساعة، وهو خيار هندسي مقصود للحفاظ على ثبات الإطارات وضمان راحة الركاب، بما يتوافق مع الفلسفة العامة لرولز رويس في ضبط الأداء.

تحسينات خارجية تعزز حضور السيارة على الطريق

لم تقتصر التعديلات على الجانب الميكانيكي فحسب، بل شملت الهيكل الخارجي الذي حصل على تغييرات تمنح السيارة مظهراً أكثر جرأة، فقد جرى خفض ارتفاع السيارة بما يصل إلى 35 ملم عبر نظام تعليق معدل يمنحها هيئة أكثر التصاقاً بالطريق.

رولز رويس المعدلة

كما جاءت العتبات الجانبية بتصميم جديد يضيف طابعاً أكثر استطالة للهيكل، إلى جانب اعتماد عجلات رياضية من Vossen بقياس 22 بوصة، ما يعزز المظهر الديناميكي ويضيف لمسة بصرية قوية دون أن تفقد السيارة فخامتها الأصلية.

رولز رويس المعدلة

تعكس هذه النسخة المعدلة قدرة شركات التخصيص على الجمع بين الأداء العالي والفخامة التقليدية، وهو مزيج نادر في سوق التعديلات الفاخرة، ويمكن القول إن التغييرات التي حصلت عليها السيارة لم تهدف فقط إلى رفع الأرقام، بل جاءت لتعطي تجربة قيادة مختلفة كلياً مع الحفاظ على الهوية المميزة لرولز رويس.