قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
رقية رفعت: الفوز بالمسابقة العالمية للقرآن اصطفاء إلهي.. وأشكر الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 700 حصانًا.. اجرأ تعديلات رولز رويس جوست من SPOFEC | صور

رولز رويس المعدلة
رولز رويس المعدلة
صبري طلبه

كشفت SPOFEC العالمية والمتخصصة في مجال تعديلات السيارات، عن أحدث اصدار مقدم من خلالها يستند على احدى السيارات الفاخرة والتي تحمل شعار رولرز رويس، وتحديدًا ضمن عائلة Ghost Series II Black Badge الشهيرة.

القدرات الفنية لسيارة رولز رويس المعدلة 

أجرت SPOFEC تعديلات موسعة على المحرك، أسفرت عن زيادة ملحوظة في القوة الحصانية، حيث ارتفعت القدرة من 600 حصان إلى 706 حصان، في حين صعد عزم الدوران من 900 إلى 1002 نيوتن متر. 

رولز رويس المعدلة 

وتمثل هذه الزيادة نقلة نوعية في أداء السيارة، كما جاءت هذه التعديلات لتمنح السيارة شخصية أكثر حيوية دون الإخلال بجودة القيادة الهادئة المرتبطة بالعلامة.

تسارع مذهل لسيارة رولز رويس بتعديلات SPOFEC

وبفضل القوة الإضافية، حققت النسخة المعدلة تسارعاً لافتاً من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية فقط، وهو رقم يضع السيارة في نطاق المركبات عالية الأداء رغم وزنها الكبير وطابعها الفاخر. 

رولز رويس المعدلة 

أما السرعة القصوى فما زالت محددة إلكترونياً عند 250 كيلومتراً في الساعة، وهو خيار هندسي مقصود للحفاظ على ثبات الإطارات وضمان راحة الركاب، بما يتوافق مع الفلسفة العامة لرولز رويس في ضبط الأداء.

تحسينات خارجية تعزز حضور السيارة على الطريق 

لم تقتصر التعديلات على الجانب الميكانيكي فحسب، بل شملت الهيكل الخارجي الذي حصل على تغييرات تمنح السيارة مظهراً أكثر جرأة، فقد جرى خفض ارتفاع السيارة بما يصل إلى 35 ملم عبر نظام تعليق معدل يمنحها هيئة أكثر التصاقاً بالطريق.

رولز رويس المعدلة 

 كما جاءت العتبات الجانبية بتصميم جديد يضيف طابعاً أكثر استطالة للهيكل، إلى جانب اعتماد عجلات رياضية من Vossen بقياس 22 بوصة، ما يعزز المظهر الديناميكي ويضيف لمسة بصرية قوية دون أن تفقد السيارة فخامتها الأصلية.

رولز رويس المعدلة 

تعكس هذه النسخة المعدلة قدرة شركات التخصيص على الجمع بين الأداء العالي والفخامة التقليدية، وهو مزيج نادر في سوق التعديلات الفاخرة، ويمكن القول إن التغييرات التي حصلت عليها السيارة لم تهدف فقط إلى رفع الأرقام، بل جاءت لتعطي تجربة قيادة مختلفة كلياً مع الحفاظ على الهوية المميزة لرولز رويس.

Spofec تعديلات SPOFEC رولز رويس رولز رويس المعدلة سيارة رولز رويس المعدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

منتخب مصر للمحليين

رغم الخروج المهين عربيا.. منتخب مصر يتعرض لعقوبات مالية| تفاصيل

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

ترشيحاتنا

تعبيرية

النقض لم تتسلم أي طعون محالة من الإدارية العليا لعدم الاختصاص

تعبيرية

حبس 60 رجل وسيدة لـ توزيع رشاوي انتخابية .. تفاصيل

حبس

حبس شخص ظهر في فيديو مُمسكاً بسلاح أبيض ويمارس أعمال البلطجة بالجيزة

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد