بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كريم عاطف

كشفت كيا عن أول صور تشويقية لسيارتها الكهربائية المنتظرة EV2، والتي تعد أصغر أفراد عائلة كيا الكهربائية حتى الان، تمهيدا للإطلاق الرسمي خلال معرض بروكسل للسيارات في 9 يناير 2026. 

ويستهدف هذا الطراز فئة السيارات الكهربائية المدمجة، لمنافسة طرازات مثل رينو 4 وفولكس فاجن ID.Polo وسكودا إيبيك.

تعتمد EV2 في تصميمها على لغة كيا الحديثة "Opposites United"، والتي تميز جميع طرازاتها الكهربائية، مع لمسات مستوحاة من الموديلات الأكبر مثل EV3 وEV4 وEV5. وستكشف كيا في الحدث نفسه عن نسخ رياضية من طرازات GT.

ورغم عدم إعلان كيا عن السعر الرسمي، تشير التقديرات إلى أن EV2 ستطرح بسعر يبدأ من حوالي 20 ألف دولار، ومن المتوقع وصولها للأسواق خلال عام 2026.

من الناحية التقنية، يتوقع أن تبنى السيارة على نفس منصة EV3، مع بطارية بسعة 58 كيلوواط ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 480 كم، مع احتمال تقديم خيار بطارية أصغر.

الداخلية ستجمع بين رحابة ذكية وتقنيات حديثة، مثل دعم أنظمة V2L لتشغيل الأجهزة الخارجية وV2G لتغذية الشبكة بالطاقة، المواصفات الكاملة ستعلن رسميا في بروكسل مطلع العام المقبل.

