دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
تكنولوجيا وسيارات

مراحل هامة في تاريخ شركة جي إم سي المتخصصة في صناعة السيارات

إبراهيم القادري

تأسست شركة جي إم سي " GMC " كـ علامة تجارية للشاحنات عام 1911، وذلك بعد أن قامت جنرال موتورز بدمج شركتي رابيد و ريلاينس في عام 1902.

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

وبعدها أسس الاخوان شركة "رابيد موتورز" لصناعة الشاحنات، ثم استحوذت عليها جنرال موتورز في عام 1909 وغيرت اسمها لاحقًا إلى "جي إم سي تراك".

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

تركزت جي إم سي تاريخياً على الشاحنات وسيارات البيك أب، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل سيارات الدفع الرباعي ومركبات الخدمات.

- تاريخ شركة جي إم سي المتخصصة في صناعة السيارات :

تأسيس جي إم سي عام 1902

أسس الأخوان ماكس وموريس جرابوسكي شركة "Rapid Motor Vehicle Company" التي اطلق عليها في وقتها شركة المركبات السريعة في بونتياك بولاية ميشيجان، والتي تعتبر النواة الأولى لشركة GMC، وكانت أولى شاحناتهم عبارة عن مركبات تجارية متواضعة لكنها ثورية في ذلك الوقت.

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

الاستحواذ علي جي إم سي من قبل جنرال موتورز

رأى ويليام سي دورانت، مؤسس جنرال موتورز، الإمكانات الكبيرة في شركة "رابيد موتور"، فاستحوذ عليها في عام 1909، وفي عام 1911 دمجها مع شركة أخرى استحوذ عليها أيضًا وهي "Reliance Motor Car Company"، وشكل منهما معاً "General Motors Truck Company".

أطلاق اسم GMC عام 1912

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

تم التخلي عن اسمي "رابيد" و "ريلاينس" في عام 1912 لصالح علامة "GMC" التجارية، وفي هذا العام، ظهرت أول شاحنة تحمل علامة GMC في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

مساهمة جي إم سي في المجهود الحربي

لعبت جي إم سي دور محوري في دعم الجيش الأمريكي خلال الحربين العالميتين، وفي الحرب العالمية الأولى، كانت أكثر من 90 % من شاحنات GMC المنتجة هي مركبات عسكرية، وخلال الحرب العالمية الثانية صنعت الشركة أكثر من 600 ألف شاحنة للاستخدام العسكري.

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

توسع وابتكار شركة جي إم سي

على مر العقود التالية، توسعت GMC في مجموعة منتجاتها لتقدم شاحنات بيك آب، وحافلات، وسيارات دفع رباعي مثل طراز "Jimmy" الشهير، وحققت الشركة أرقام قياسية في الأداء، وقطعت شاحنة GMC مسافة 3 آلاف كيلومتر من نيويورك إلى سان فرانسيسكو في خمسة أيام فقط عام 1926.

شركة جي إم سي GMC علامة تجارية للشاحنات جرابوسكي رابيد موتورز تأسيس جي إم سي موريس جرابوسكي اسم GMC مؤسس جنرال موتورز

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

أخبار السيارات

أخبار السيارات | تسريب صور مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة.. وسيارة اقتصادية جديدة من فيات

بورش

شلل مئات سيارات بورش وتوقفها عن العمل فجأة في روسيا يثير الذعر

مواصفات هاتف Mate 80 Pro Max

بقدرات تصوير فائقة ..إليك أهم مواصفات هاتف هواوي ميت 80 برو ماكس

بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

لاروسي

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

