مراحل هامة في تاريخ شركة جي إم سي المتخصصة في صناعة السيارات

تأسست شركة جي إم سي " GMC " كـ علامة تجارية للشاحنات عام 1911، وذلك بعد أن قامت جنرال موتورز بدمج شركتي رابيد و ريلاينس في عام 1902.

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

وبعدها أسس الاخوان شركة "رابيد موتورز" لصناعة الشاحنات، ثم استحوذت عليها جنرال موتورز في عام 1909 وغيرت اسمها لاحقًا إلى "جي إم سي تراك".

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

تركزت جي إم سي تاريخياً على الشاحنات وسيارات البيك أب، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل سيارات الدفع الرباعي ومركبات الخدمات.

- تاريخ شركة جي إم سي المتخصصة في صناعة السيارات :

تأسيس جي إم سي عام 1902

أسس الأخوان ماكس وموريس جرابوسكي شركة "Rapid Motor Vehicle Company" التي اطلق عليها في وقتها شركة المركبات السريعة في بونتياك بولاية ميشيجان، والتي تعتبر النواة الأولى لشركة GMC، وكانت أولى شاحناتهم عبارة عن مركبات تجارية متواضعة لكنها ثورية في ذلك الوقت.

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

الاستحواذ علي جي إم سي من قبل جنرال موتورز

رأى ويليام سي دورانت، مؤسس جنرال موتورز، الإمكانات الكبيرة في شركة "رابيد موتور"، فاستحوذ عليها في عام 1909، وفي عام 1911 دمجها مع شركة أخرى استحوذ عليها أيضًا وهي "Reliance Motor Car Company"، وشكل منهما معاً "General Motors Truck Company".

أطلاق اسم GMC عام 1912

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

تم التخلي عن اسمي "رابيد" و "ريلاينس" في عام 1912 لصالح علامة "GMC" التجارية، وفي هذا العام، ظهرت أول شاحنة تحمل علامة GMC في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

مساهمة جي إم سي في المجهود الحربي

لعبت جي إم سي دور محوري في دعم الجيش الأمريكي خلال الحربين العالميتين، وفي الحرب العالمية الأولى، كانت أكثر من 90 % من شاحنات GMC المنتجة هي مركبات عسكرية، وخلال الحرب العالمية الثانية صنعت الشركة أكثر من 600 ألف شاحنة للاستخدام العسكري.

تاريخ شركة جي إم سي في صناعة السيارات

توسع وابتكار شركة جي إم سي

على مر العقود التالية، توسعت GMC في مجموعة منتجاتها لتقدم شاحنات بيك آب، وحافلات، وسيارات دفع رباعي مثل طراز "Jimmy" الشهير، وحققت الشركة أرقام قياسية في الأداء، وقطعت شاحنة GMC مسافة 3 آلاف كيلومتر من نيويورك إلى سان فرانسيسكو في خمسة أيام فقط عام 1926.