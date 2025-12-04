ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

طرح الفنان حسام حبيب أغنيته الترويجية الثانية “ملناش نصيب” من فيلم السلم والثعبان 2 .

أغنية ملناش نصيب من كلمات محمود كلارا، ألحان كريم نيازى، توزيع وميكس وماستر مؤمن ياسر، جيتارات مصطفى أصلان.

وكان طرح المطرب حسام حبيب، أغنية ترويجية جديدة ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك"، الذي يعرض حاليا بدور السينما المصرية وبعض الدول العربية.

الأغنية بعنوان "وجع الفراق"، كلمات إبراهيم شتا، ألحان نديم جمال، توزيع محمود الشاعري، ومن المقرر طرح أغنية ترويجية أخرى من الفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.

فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوي عابد، آيه سليم، هبة عبد العزيز، وتشارك سوسن بدر في العمل كضيف شرف، ومن إخراج طارق العريان.

وتدور القصة حول الزوجين أحمد وملك "عمرو يوسف" و"أسماء جلال"، ويواجهان فتورا عاطفيا بعد سنوات من الزواج، فيقرران خوض تجربة غير تقليدية لمحاولة استعادة الشغف والإعجاب بينهما، لكن هذه المحاولة تتحول إلى مغامرة عاطفية معقدة قد تهدد استقرار علاقتهما وتضع زواجهما على حافة الانهيار، لتعكس بذلك نبض الجيل الحالي وطبيعة تحديات الزواج.