منها دواء للإنفلونزا .. قائمة الأدوية الممنوعة من السفر رسميا

الأدوية المحظورة .. كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة الأدوية الممنوع السفر بها للخارج جداول المراقبة الدولية لـ منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن الارشادات الأساسية للسفر بالأدوية خارج مصر .

ويعد السفر بالأدوية أمراً حساساً يتطلب الالتزام بقوانين دولية ومحلية متباينة، خاصة مع الأدوية المقننة التي قد تؤدي إلى مشكلات قانونية خطيرة.

ادوية محظورة

قائمة الأدوية المحظورة

‎وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الأدوية المُقننة والمحظورة تشكل التحدي الأكبر دولياً، حيث تندرج تحت جداول المراقبة الدولية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والإنتربول، وهي :

١-الأدوية المتعلقة بالمخدرات (الأفيونات)

٢-المهدئات، المنشطات، والمؤثرات العقلية تشمل الأمثلة الشائعة: الترامادول، الكودايين (في أدوية البرد)، زاناكس (ألبرازولام)، فاليوم (ديازيبام)، وليريكا (بريغابالين)

٣- بالإضافة إلى أدوية الهرمونات لكمال الأجسام

٤- مشتقات الإيفيدرين (سودوإيفيدرين) وتستخدم في علاجات الإنفلونزا، التي تُقنن بشدة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا بسبب استخدامها في تصنيع المخدرات .

توجه للسفارة أو القنصلية والتحقق من الدواء

ونصحت وزارة بالتحقق مباشرة من سفارة أو قنصلية دولة الوجهة، أو موقع وزارة الصحة أو الجمارك هناك، إذ تختلف التشريعات جذرياً ( ما هو مسموح في دبي قد يكون محظوراً في اليابان. كتحذير أولي، يشار إلى قوائم منظمة الصحة العالمية للمواد الخاضعة للرقابة الدولية، المتاحة على موقعها الرسمي لتجنب المفاجآت.

تركز الإرشادات على تجنب المخاطر من خلال التحقق المسبق والتوثيق الدقيق، لـ ضمان سلامة المسافرين، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نفسية.