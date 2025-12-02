الصحة: أدوية المهدئات ونزلات البرد وبعض الأدوية النفسية قد تكون ممنوعة في بعض الدول

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك قواعد عامة تقوم الوزارة بالاعلان عنها لتوعية المواطن بالأدوية الممنوعة في الخارج.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "أدوية المهدئات وبعض الادوية النفسية وأدوية الهرمونات وكمال الأجسام من الوارد أن تكون ممنوعة في بعض الدول التي يسافر لها المواطن وعليه التحقق".

وتابع: " بعض أدوية نزلات البرد والانفلونزا قد تكون ممنوعة في بعض الدول مثل امريكا واليابان".

وأكمل حسام عبد الغفار :" نوجه نصيحة مهمة لكل مسافر هو التحقق من سفارة الدولة التي سوف يسافر لها بالادوية الممنوع الدخول بها إلى هذه الدولة".

ولفت عبد الغفار :" يجب ان تكون الكمية التي يحملها المواطن معه تكفي فترة السفر فقط وتكون للاستخدام الشخصي ويكون معه روشتة طبية تفيد بأهمية حصوله على هذا الدواء .

وتابع حسام عبد الغفار : "يجب ان يحمل المواطن الدواء في عبوته الاصلية الخاصة به ويجب ان يفصح في مطار الدولة التي يسافر إليها عن أنه يحمل ادوية للعلاج الشخصي".

