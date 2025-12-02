معًا لصحة أفضل.. قوافل طبية مجانية بالوادي الجديد لدعم المبادرات الرئاسية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ سلسلة من القوافل التوعوية والطبية المجانية، خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر، في إطار دعم العمل بالمبادرات الرئاسية والحرص على وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين داخل المدن والقرى والمناطق النائية.

وتأتي هذه القوافل بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم ومتابعة اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات طبية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين اليومية.

وتقام فعاليات القوافل تحت شعار "معًا من أجل مجتمع أكثر وعيًا وصحة"، وتشمل تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، والفحوصات المجانية المرتبطة بالمبادرات الرئاسية، مثل مبادرة علاج ومتابعة الأمراض المزمنة، والكشف عن الضغط والسكر، وصحة الأم والطفل، إلى جانب تسليم كارت المبادرات بعد إتمام الفحوصات الأساسية.

أماكن ومواعيد القوافل جاءت كالتالي:

– مركز الداخلة:

• عزب القصر — 6 ديسمبر

• الجديدة — 7 ديسمبر

• الراشدة — 8 ديسمبر

– مركز الخارجة:

• الشركة 55 — 9 ديسمبر

• شرق بولاق — 10 ديسمبر

– مركز باريس:

• وحدة طب أسرة باريس — 11 ديسمبر

وتتضمن القوافل توقيع الكشف الطبي للحالات التي تحتاج إلى طبيب متخصص، وذلك من خلال فريق طبي يضم أخصائيين في الباطنة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى إمكانية استخراج تذكرة كشف فوري من موقع القافلة، بعد الانتهاء من إجراءات المبادرات وتسليم الكارت الخاص بالمواطن.

كما تهدف هذه القوافل إلى نشر الوعي الصحي داخل المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق البعيدة التي تحتاج إلى وصول الخدمات الطبية إليها بشكل مستمر، مع التركيز على أهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بما يساهم في تقليل نسب الإصابة ودعم جودة حياة المواطنين.

وفي ختام بيانها، دعت مديرية الصحة جميع الأهالي في المناطق المستهدفة إلى التوجه للقوافل والاستفادة من الخدمات المقدمة مجانًا، مؤكدة أن التعاون والمشاركة المجتمعية عنصران أساسيان لنجاح المبادرات الصحية وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة لأبناء المحافظة.