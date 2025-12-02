قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
منتخب المغرب يضرب جزر القمر بثلاثية في كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معًا لصحة أفضل.. قوافل طبية مجانية بالوادي الجديد لدعم المبادرات الرئاسية

قوافل طبية
قوافل طبية
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ سلسلة من القوافل التوعوية والطبية المجانية، خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر، في إطار دعم العمل بالمبادرات الرئاسية والحرص على وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين داخل المدن والقرى والمناطق النائية.

وتأتي هذه القوافل بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم ومتابعة اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات طبية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين اليومية.

وتقام فعاليات القوافل تحت شعار "معًا من أجل مجتمع أكثر وعيًا وصحة"، وتشمل تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، والفحوصات المجانية المرتبطة بالمبادرات الرئاسية، مثل مبادرة علاج ومتابعة الأمراض المزمنة، والكشف عن الضغط والسكر، وصحة الأم والطفل، إلى جانب تسليم كارت المبادرات بعد إتمام الفحوصات الأساسية.

أماكن ومواعيد القوافل جاءت كالتالي:

– مركز الداخلة:
• عزب القصر — 6 ديسمبر
• الجديدة — 7 ديسمبر
• الراشدة — 8 ديسمبر

– مركز الخارجة:
• الشركة 55 — 9 ديسمبر
• شرق بولاق — 10 ديسمبر

– مركز باريس:
• وحدة طب أسرة باريس — 11 ديسمبر

وتتضمن القوافل توقيع الكشف الطبي للحالات التي تحتاج إلى طبيب متخصص، وذلك من خلال فريق طبي يضم أخصائيين في الباطنة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى إمكانية استخراج تذكرة كشف فوري من موقع القافلة، بعد الانتهاء من إجراءات المبادرات وتسليم الكارت الخاص بالمواطن.

كما تهدف هذه القوافل إلى نشر الوعي الصحي داخل المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق البعيدة التي تحتاج إلى وصول الخدمات الطبية إليها بشكل مستمر، مع التركيز على أهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بما يساهم في تقليل نسب الإصابة ودعم جودة حياة المواطنين.

وفي ختام بيانها، دعت مديرية الصحة جميع الأهالي في المناطق المستهدفة إلى التوجه للقوافل والاستفادة من الخدمات المقدمة مجانًا، مؤكدة أن التعاون والمشاركة المجتمعية عنصران أساسيان لنجاح المبادرات الصحية وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة لأبناء المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قوافل طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ترشيحاتنا

شيكابالا

عمرو الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا قبل انطلاق مباراة منتخب مصر

المغربي جمال السلامي

مدرب الأردن يرد على الانتقادات : حققنا أهداف التأهل.. ولا أريد مواجهة المغرب في مونديال 2026

احمد رفعت

منتخب مصر يخلد ذكرى أحمد رفعت في كأس العرب

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد