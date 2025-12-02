أعضاء لجنة الصحة يجددون عهدهم بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جدد أعضاء لجنة الصحة بالمجلس عهدهم بالعمل لصالح المواطن وتعزيز المنظومة الصحية في مصر.

وحسب ما رصده موقع صدى البلد جاء في مقدمة الأعضاء الذين أعلنوا التزامهم بمواصلة جهودهم التشريعية والرقابية فيما يتعلق بالشأن الصحي كل من:

الدكتور أشرف حاتم

الدكتور محمد الوحش

الدكتور كريم بدر

الدكتورة سارة النحاس

الدكتورة إيرين سعيد

الدكتورة راوية مختار

وأكد أعضاء اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على دعم الملف الصحي، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة ما يرتبط بجودة الرعاية الصحية والتشريعات المنظمة لها.