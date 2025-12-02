قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب مجدي مرشد: العملية الانتخابية جاءت إيجابية وتعكس تنوّع المشهد السياسي

مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر
مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر

أعرب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والفائز في انتخابات مجلس النواب عن قائمة شرق الدلتا عن تقديره للشعب المصري على مشاركته الواعية في المرحلة الثانية من لانتخابات مجلس التراب ، مؤكدًا أن الأجواء التي جرت فيها عملية التصويت جاءت إيجابية وشهدت قدرًا كبيرًا من الانضباط والشفافية.

وقال «مرشد» - عقب إعلان فوزه في انتخابات النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر - إن الانتخابات هذا العام أثبتت أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية أظهرت التزامًا كاملًا من الناخبين والمرشحين على حد سواء بقواعد المنافسة الشريفة.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت العملية الانتخابية بكفاءة ومهنية عالية، من خلال تنظيم دقيق، وإتاحة المعلومات أولًا بأول، وضمان إشراف قضائي شامل، بما عزز ثقة المواطنين في نزاهة النتائج مؤكدا أن التوجيهات الرئيس السيسي بشأن العملية الانتخابية كانت نقطة تحول وعكست حرص القيادة السياسية على صون إرادة المواطنين

كما ثمّن الدكتور مجدي مرشد الدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية في تأمين اللجان الانتخابية وتسهيل حركة الناخبين، مؤكدًا أن الجهود الأمنية أسهمت في خروج العملية الانتخابية في صورة حضارية تعكس قدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات بكفاءة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن النتائج النهائية جاءت معبرة عن تنوّع حقيقي في اختيارات الناخبين، يجمع بين ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين، مما يعكس حيوية المشهد السياسي المصري وقدرة المواطنين على تقييم البرامج واختيار الأصلح لتمثيلهم داخل البرلمان.

وختم «مرشد» بتوجيه الشكر لأهالي دائرته على ثقتهم الكبيرة، مؤكدًا أنه سيعمل بكل قوة خلال الدورة البرلمانية الجديدة لتحقيق مطالبهم، وأن يكون صوتًا أمينًا لهم تحت قبة مجلس النواب.

مجدي مرشد انتخابات مجلس النواب قائمة شرق الدلتا حزب المؤتمر انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الأسرى يسلطون الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال

شهادات حية.. الأسرى المبعدون يفضحون جرائم الاحتلال الممنهجة بحق السجناء الفلسطينيين

أرشيفية

فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين بعد طلب رسمي من واشنطن

أرشيفية

زيلينسكي: نحتاج إلى سلام عادل.. ونأمل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد