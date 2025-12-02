النائب مجدي مرشد: العملية الانتخابية جاءت إيجابية وتعكس تنوّع المشهد السياسي

أعرب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والفائز في انتخابات مجلس النواب عن قائمة شرق الدلتا عن تقديره للشعب المصري على مشاركته الواعية في المرحلة الثانية من لانتخابات مجلس التراب ، مؤكدًا أن الأجواء التي جرت فيها عملية التصويت جاءت إيجابية وشهدت قدرًا كبيرًا من الانضباط والشفافية.

وقال «مرشد» - عقب إعلان فوزه في انتخابات النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر - إن الانتخابات هذا العام أثبتت أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية أظهرت التزامًا كاملًا من الناخبين والمرشحين على حد سواء بقواعد المنافسة الشريفة.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت العملية الانتخابية بكفاءة ومهنية عالية، من خلال تنظيم دقيق، وإتاحة المعلومات أولًا بأول، وضمان إشراف قضائي شامل، بما عزز ثقة المواطنين في نزاهة النتائج مؤكدا أن التوجيهات الرئيس السيسي بشأن العملية الانتخابية كانت نقطة تحول وعكست حرص القيادة السياسية على صون إرادة المواطنين

كما ثمّن الدكتور مجدي مرشد الدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية في تأمين اللجان الانتخابية وتسهيل حركة الناخبين، مؤكدًا أن الجهود الأمنية أسهمت في خروج العملية الانتخابية في صورة حضارية تعكس قدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات بكفاءة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن النتائج النهائية جاءت معبرة عن تنوّع حقيقي في اختيارات الناخبين، يجمع بين ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين، مما يعكس حيوية المشهد السياسي المصري وقدرة المواطنين على تقييم البرامج واختيار الأصلح لتمثيلهم داخل البرلمان.

وختم «مرشد» بتوجيه الشكر لأهالي دائرته على ثقتهم الكبيرة، مؤكدًا أنه سيعمل بكل قوة خلال الدورة البرلمانية الجديدة لتحقيق مطالبهم، وأن يكون صوتًا أمينًا لهم تحت قبة مجلس النواب.