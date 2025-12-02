أخبار توك شو: الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات..الوطنية : لا تستر على مخالفة أو خارج عن القانون في انتخابات النواب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ في محافظة القليوبية

أكد المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ في محافظة القليوبية.

الوطنية : لا تستر على مخالفة أو خارج عن القانون في انتخابات النواب

أكد المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات جرت في مناخ ديمقراطي وانضباط شديد.

وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة

أكد يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، حرص بلاده على تعزيز وتكثيف التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.

الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تقلبات جوية واضحة وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن الأمن المائي

شارك وزير الخارجية في جلسة حوارية بمؤسسة Korber Stiftung بحضور عدد من رؤساء وممثلى مراكز الأبحاث الألمانية.

مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل

حالة من القلق تنتاب الكثير من المواطنين بعد إصابة البعض بالأمراض التنفسية، والكثير لا يعلم هل هذه الإصابات طبيعية أن ما يروج من أشياء عبر السوشيال ميديا بأن هناك فيروس جديد أو متحور جديد لكورونا يؤثر على مصر.

ماربورج خارج المشهد الصحي في مصر.. والإنفلونزا الموسمية السبب وراء ارتفاع الأعراض

في ظل تصاعد الحديث عن أمراض موسمية وتداول شائعات حول فيروسات جديدة، أكد الخبراء والمختصون أن فيروس «ماربورج» لا يشكل أي خطر على مصر حاليًا، وأن ما يعانيه المواطنون من أعراض تنفسية لا يتجاوز نزلات البرد والإنفلونزا المعتادة في هذا الوقت من العام.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن المين خلال الفترة الأخيرة.