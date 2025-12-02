قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
توك شو

أخبار توك شو: الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات..الوطنية : لا تستر على مخالفة أو خارج عن القانون في انتخابات النواب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ في محافظة القليوبية

أكد المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ في محافظة القليوبية.

الوطنية : لا تستر على مخالفة أو خارج عن القانون في انتخابات النواب

أكد المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات جرت في مناخ ديمقراطي وانضباط شديد.

وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة

أكد يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، حرص بلاده على تعزيز وتكثيف التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.

الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تقلبات جوية واضحة وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن الأمن المائي

شارك وزير الخارجية في جلسة حوارية بمؤسسة Korber Stiftung بحضور عدد من رؤساء وممثلى مراكز الأبحاث الألمانية.

مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل

حالة من القلق تنتاب الكثير من المواطنين بعد إصابة البعض بالأمراض التنفسية، والكثير لا يعلم هل هذه الإصابات طبيعية أن ما يروج من أشياء عبر السوشيال ميديا بأن هناك فيروس جديد أو متحور جديد لكورونا يؤثر على مصر.

ماربورج خارج المشهد الصحي في مصر.. والإنفلونزا الموسمية السبب وراء ارتفاع الأعراض

في ظل تصاعد الحديث عن أمراض موسمية وتداول شائعات حول فيروسات جديدة، أكد الخبراء والمختصون أن فيروس «ماربورج» لا يشكل أي خطر على مصر حاليًا، وأن ما يعانيه المواطنون من أعراض تنفسية لا يتجاوز نزلات البرد والإنفلونزا المعتادة في هذا الوقت من العام.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن المين  خلال الفترة الأخيرة.

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

57 منتجًا دفاعيًا .. الهيئة العربية للتصنيع تؤكد على تعزيز الشراكات العالمية في EDEX 2025

زيارات رسمية عالمية لأجنحة الهيئة العربية للتصنيع في EDEX 2025.. إعجاب بالمنتجات الجديدة

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

بحضور الوزير | بروتوكول بين التعليم ومصر الخير لتنفيذ عدة مشروعات

وزير الإنتاج الحربي يبحث نقل التكنولوجيا الحديثة مع “تاليس” و“بونجسان”

"تاليس" و"بونجسان".. وزير الإنتاج الحربي يفتح آفاق تعاون جديدة مع فرنسا وكوريا في "EDEX 2025"

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

