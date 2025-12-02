الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تقلبات جوية واضحة وفقًا لصور الأقمار الصناعية، وهو ما يستدعي من المواطنين توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور محمود القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، بينما يميل إلى الاعتدال نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل يصبح باردًا في آخره على معظم المناطق.

فرص أمطار ونشاط رياح على بعض المناطق

وأكدت هيئة الأرصاد توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

السحب المنخفضة تكسو سماء الغردقة واستعدادات مكثفة بالبحر الأحمر

ورصدت الأقمار الصناعية ظهور سحب منخفضة تغطي سماء مدينة الغردقة، ما دفع محافظة البحر الأحمر إلى رفع حالة الاستعداد تحسبًا لأي اضطرابات جوية محتملة، خاصة في المناطق الساحلية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء فرص سقوط الأمطار قائمة على المحافظات الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات

تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 21 و28 للعظمى على مختلف المحافظات، بينما تسجل 7 إلى 24 درجات مئوية للصغرى، حيث تشهد مدن الصعيد الجنوبية مثل أسوان وشلاتين وأبو رماد أعلى الدرجات، في حين تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ في نخل وسانت كاترين وسيوة.