سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه وفقا توقعات هيئة الأرصاد الجوية، سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، خاصة في فترة المساء تنخفض بشكل ملحوظ.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي أم سي "، أن درجات الحرارة العظمي ستصل حتى نهاية الإسبوع ما بين 23 درجة حتى 25 درجة مئوية، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، بينما ستصل رجات الحرارة الصغرى ما بين 13 حتى 15 درجة مئوية، وفي بعض المحافاظت تسجل 10 درجات مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الإسبوع القادم إحساس البرودة سيكون وضاح، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار متواجدة على بعض المحافظات بداية من اليوم وحتى الغد، خاصة في الأماكن الساحلية.