انتخابات النواب | إقبال من شباب الجاليات بالخارج على التصويت في الدوائر الملغاة

علق المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



وقال أحمد بنداري في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم، :" تم إعلان الجدول الزمني بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ".

وتابع أحمد بنداري :" أوجه الشكر لوزارة الخارجية لتعاون السفراء القائمين بإدارة العلمية الانتخابية ".

وأكمل أحمد بنداري :" من الملاحظ إقبال الشباب من الجاليات المصرية بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب ".

ولفت أحمد بنداري إلى أن:" حالة الجدل حول سير العلمية الانتخابية أمر إيجابي ومحمود، ولو راجعنا التاريخ؛ هنلاقي انتخابات النواب هيكون فيها منافسة، والأمر يتعلق بإرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم ".