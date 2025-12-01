الجالية المصرية في السعودية: السفارة تقوم بدورها على أكمل وجه في تنظيم عملية التصويت

قال المستشار أحمد محمد الشريف، عضو الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، إننا من أضخم الجاليات المصرية في الخارج، وكان الإقبال اليوم في انتخابات الإعادة للمرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، شبه متوسط واليوم هو يوم عمل في السعودية.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية مع القناة الاولى المصرية، أن الكثافة في الانتخابات ليست بالقدر الكبير، والسفارة المصرية تقوم بدورها في تنظيم عملية التصويت على أكمل وجه، ونتوقع غدا زيادة الإقبال على الانتخابات.

وأشار إلى أننا حتى الآن لم نرصد أي تجاوزات أو مخالفات حتى الآن، منوها أن السفارة تقوم بدورها بشكل كامل وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.