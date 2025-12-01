فقيه دستوري: رئيس الجمهورية لم يمس استقلالية الوطنية للانتخابات عندما وجه طلبا لها بشأن انتخابات النواب

أكد صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن رئيس الجمهورية لم يتجاوز أو يمس استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات عندما وجه طلبا لها بشان انتخابات النواب.



وقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الرئيس السيسي وجه طلبا للهيئة الوطنية للانتخابات كاي مواطن مصري من أجل التوصل لانتخابات نزيهة وإعطاء كل ناخب حقه ".

وتابع صلاح فوزي :" الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة لكن هناك محكمة تراقب عملها".



وأكمل صلاح فوزي :" القائمة الوطنية في انتخابات النواب مؤمنة ومحصنة بعد تجاوز مواعيد الطعن عليها ".

ولفت صلاح فوزي:" الإعلام لعب دورا هاما في عملية الوعي القانوني "، مضيفا:" الأصل في التظلم الإداري أو الطعن القضائي هو البحث عن قرار صائب من الناحية المشروعية مكتمل الأركان لا عوار فيه .