قنصل مصر في الرياض: إقبال كبير من أبناء الجالية على التصويت بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

علق السفير ياسر هاشم قنصل مصر في الرياض، على تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



وقال ياسر هاشم في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم، :" هناك إقبال كبير من الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات ".



وتابع ياسر هاشم :" من المنتظر أن يزداد أعداد المصريين المقبلين على التصويت بأصواتهم في الدوائر الملغاة بانتخابات النواب ".

واكمل ياسر هاشم :" هناك رغبة بين أبناء الجالية المصرية في السعودية على المشاركة في انتخابات النواب ".

ولفت ياسر هاشم :" القنصلية قامت بإعلان تفاصيل الدوائر الانتخابية الملغاة كي يستطيع كل مصري في السعودية على التعرف عما إذا كان متواجد في هذه الدائرة الملغاة ".