صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة

قال المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، إن صاحب معرض السيارات الذي كان بحوزته الشيك محل الواقعة والذي تسلمه من رجل الأعمال رمضان ح. قام بتسليم الشيك الأصلي إلى جهات التحقيق.

وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن صاحب المعرض لم يكن على علم بأن الشيك تم الحصول عليه في إطار واقعة احتيال تعرض لها اللاعب، مؤكدًا حسن نيته وتعاونه الكامل مع جهات التحقيق.

وأضاف أن أصل النزاع يعود إلى اتفاق على شراء سيارة "رينج روفر" بقيمة 13 مليون جنيه، حيث أوهم رمضان ح. اللاعب بقدرته على توفير السيارة، وتسلم منه الشيك كجزء من الاتفاق، ثم تبين لاحقًا عدم تنفيذ الصفقة، مما دفع اللاعب لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع عبدالعزيز: " أن رجل الأعمال رمضان ح. أخذ الشيك وقال له: هجبلك العربية، لكن ده ما حصلش، والمحكمة أصدرت حكمًا نهائيًا في الواقعة".

واختتم المحامي تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب حصل على حقه بالقانون، وتنازل صاحب المعرض عن الشيك بعد علمه بملابسات القضية.

وكانت، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدية،حكمها في معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، بتأييد حكم حبسه 3 سنوات.

كما قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في القضية نفسها 3 سنوات وذلك لتغيبه عن حضور جلسة الاستئناف، فيما تغيب دفاع المتهم عن الحضور، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق.

وسبق أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أول درجة، بحبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على اللاعب محمد مجدي أفشة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

وكانت نيابة التجمع قد قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب محمد مجدي أفشة في الواقعة، حيث اتهم رجل الأعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح مجدي أفشة أمام جهات التحقيق أنه سلّم المتهم مبلغًا ماليًا نظير شراء سيارة له من الخارج، إلا أن الأخير ماطل في تنفيذ الاتفاق لعدة أشهر.