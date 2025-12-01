رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدول العربية يناقشون تطوير آليات التعاون.. صور

انعقد اليوم الاجتماع الحادي والعشرون لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وشهد افتتاح الاجتماع كل من وزير العدل، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والسفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة وزراء العدل العرب، والنواب العموم، ورؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية، وعدد من الخبراء والمستشارين.

وتضمن اجتماع اليوم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون بين الهيئات العربية النظيرة، بما يدعم منظومات الدفاع القانوني وحماية الحقوق والمصالح العامة للدول العربية.

ويستكمل برنامج الاجتماع غداً وبعد غد وفق جدول الأعمال المقرر، بما يشمل مناقشة محاور فنية واستراتيجية تتعلق بتطوير أداء هيئات وإدارات قضايا الدولة العربية، وتبادل الخبرات في ما يتعلق بالدفاع عن المال العام، وصون الحقوق القانونية للدول، وتعزيز العمل العربي المشترك.

ويأتي انعقاد الاجتماع للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية ليؤكد الدور الريادي لهيئة قضايا الدولة في دعم العمل المؤسسي العربي، وترسيخ أطر التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية على المستوى الإقليمي.

وتزامن اجتماع اليوم مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور مائة وخمسين عاماً على تأسيسها عام 1876، وهي مناسبة تبرز الدور التاريخي للهيئة في حماية المال العام وصون الحقوق القانونية للدولة، والدفاع عن مصالحها أمام جهات القضاء الوطنية والدولية.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن انعقاد هذا الحدث في القاهرة خلال عام الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيس الهيئة يعكس الثقة العربية في ما تقدمه من جهود فنية وقانونية، ويعزز مسار التعاون بين الهيئات العربية الشقيقة.