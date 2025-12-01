الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلحين اثنين شمال قطاع غزة

قضى مقاتلو لواء "كرملي 2" الإسرائيلي على مسلحين اجتازا الخط الأصفر، في حادثتين منفصلتين شمال قطاع غزة، وشكلا خطرا على القوات بحسب الجيش الإسرائيلي.



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "القوات في القيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاقية، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.





يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعلن مرارا منذ سريان وقف إطلاق النار مع حماس، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصفية مسلحين لتجاوزهم الخط الأصفر الذي انسحب إليه بحسب الخطة.



ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين 70 ألفا و100، والمصابين أكثر من 170 ألفا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر عام 2023.



