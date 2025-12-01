أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه بتعزيز القدرات العسكرية ومصر تنتج مدفع K9 بتكنولوجيا كاملة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دومًا ضرورة امتلاك مصر لقدراتها الدفاعية وتصنيع جزء كبير من احتياجاتها العسكرية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة في هذا المسار مع افتتاح معرض إيديكس 2025.

وخلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أعاد موسى التذكير بأولى دورات معرض إيديكس عام 2021 حين استعرض المدفع الكوري الجنوبي K9، معلنًا أن هذا السلاح أصبح يصنع الآن داخل مصر بعد الحصول على كامل التكنولوجيا اللازمة لإنتاجه.

وأوضح أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا منذ عام 2015 في مشروع تصنيع المدفع، ضمن خطة موسعة لتوطين الصناعات الحربية وتطوير منظومة الإنتاج العسكري، لافتًا إلى أن الكفاءات المصرية تمتلك المعرفة والخبرة التي تمكنها من تصنيع معدات دفاعية متقدمة.