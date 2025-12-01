وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالمهندس محسن الحضرمى وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس شركة تنمية نفط عمان، بحضور رؤساء شركتي بتروجت وإنبي ووكيل الوزارة للمشروعات، لبحث فرص تعميق الشراكة بين الجانبين والتوسع في عمل الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بسلطنة عمان.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون بين شركة تنمية نفط عمان والشركات المصرية، والإشادة بانضمام بتروجت للاتفاقية الإطارية للأعمال المدنية والإسكان بالسلطنة واختيارها ضمن خمس شركات فقط مؤهلة لتلقي الدعوات المباشرة للمشاركة في المشروعات، إلى جانب استعراض أبرز مشروعاتها مع الجانب العماني وفرص التوسع فيها.

فرص التعاون ومشاركة شركة إنبي في تنفيذ عدد من المشروعات

وتناول اللقاء ايضاً آفاق التوسع للشركات المصرية التابعة لقطاع البترول في المشروعات داخل سلطنة عمان ومنها فرص التعاون ومشاركة شركة إنبي في تنفيذ عدد من المشروعات لصالح تنمية نفط عمان، كما تم تسجيل شركة الحفر المصرية للمشاركة في مناقصات حفر وإصلاح الآبار، وسعي شركة بترومنت لدخول السوق العماني من خلال تقدمها لمناقصات مختلفة.

وختاما وجه الوزير الدعوة إلى المهندس محسن الحضرمى للمشاركة في مؤتمر إيجبس بالقاهرة.