الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير البترول والثروة المعدنية يعقد سلسلة لقاءات لبحث دعم تواجد الشركات المصرية في سلطنة عمان

أمل مجدى

عقد وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة لقاءات ثنائية هامة جمعته بمسئولين رفيعي المستوى من شركات عمانية، وهي شركة هيدروجين عمان (هايدروم)، والشركة العمانية للصهاريج (أوتكو)، بحضور رؤساء شركات بتروجت وإنبى ووكيل الوزارة للمشروعات المهندس وائل لطفى. جاءت هذه اللقاءات في إطار جهود تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة شركات قطاع البترول المصري في مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية العملاقة التي تشهدها سلطنة عمان. وركزت المباحثات بشكل أساسي على وضع أُطر عمل لتنفيذ المشروعات المشتركة واستغلال الخبرات المصرية في مجالات خطوط الأنابيب، والهندسة، والإنشاءات، والتحول الطاقي.

خلال لقائه مع المهندس عبد العزيز الشيذاني، المدير العام لشركة هايدروم، المطور الوطني لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي لتمكين شركات قطاع البترول، وعلى رأسها بتروجت، من المشاركة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء العملاقة في السلطنة، خاصة في مناطق صلالة والدقم، مشيراً إلى استعداد الشركات المصرية للدخول في حزم أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC). كما تناول الاجتماع تبادل الرؤى حول التخطيط للبنية التحتية لتصدير الهيدروجين وتوطين منظومته، واختُتم بالتأكيد على أهمية إدراج بتروجت في قائمة المقاولين لدى هايدروم وبتوجيه دعوة لمدير الشركة للمشاركة في مؤتمر ومعرض "إيجبس 2026".

فرص مشاركة شركة انبي في مشروعات مصفاة الدقم

وفى سياق متصل التقى الوزير مع المهندس سليم الهاشمي، المدير العام لشركة أوتكو، حيث أكد الوزير أهمية الاستفادة من القدرات الصناعية والهندسية المتميزة لكلٍ من بتروجت وإنبي، وما تمتلكانه من خبرات واسعة في مشروعات البترول والغاز، لتعزيز فرص التعاون مع شركة أوتكو في مشروعات التخزين، وخطوط الأنابيب، ومحطات التصدير. 

وتناول اللقاء مساهمة بتروجت في مشروعات خطوط الأنابيب الجاري تنفيذها ضمن توسعات مصفاة الدقم، بما يشمل إنشاء خطوط انابيب في منطقة رأس مركز، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مستودعات تخزين النفط العراقي.

كما تناول اللقاء فرص مشاركة شركة انبي في مشروعات مصفاة الدقم، حيث تمتلك القدرات اللازمة لتقديم خدمات هندسية متكاملة تشمل الدراسات الفنية، والتصميمات الأساسية والتفصيلية، وإدارة المشروعات. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين شركة أوتكو وشركة رويال فوباك العالمية، تم بحث إمكانية إطلاق برامج مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات بين شركة أوتكو والشركات المصرية، خاصة المرتبطة بتخزين ونقل الأمونيا والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

جناح مجموعة أمستون الدولية
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
طريقة عمل حواوشى القنبله
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
