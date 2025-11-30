قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول يكرّم مهند عاطف لفوزه بجائزة أفضل وكيل ذكاء اصطناعي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) ، لمتابعة سير عمل البوابة والاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وبحث آليات التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات التابعة للوزارة.

 أفضل وكيل ذكاء اصطناعي

وعقب الاجتماع، كرم وزير البترول والثروة المعدنية، الجيولوجي مهند عاطف ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل وكيل ذكاء اصطناعي (Best AI Agent Award) من بين 425 مشاركًا من مختلف دول العالم، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للجيوميكانيكا الذي استضافته المملكة العربية السعودية.

بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

وخلال التكريم، أشاد الوزير بدور الكوادر الشابة العاملة في بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في دعم التحول الرقمي داخل القطاع، مؤكدًا أن تميز الجيولوجي مهند عاطف يعكس قدرة العناصر الواعدة على توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات.

ووجّه الوزير بأهمية تبني المشروع والعمل على تحويله إلى نموذج تطبيقي داخل شركات الإنتاج، بما يضمن الانتقال من مرحلة الفكرة النظرية إلى التطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المشروع يُمثّل فرصة مهمة لإبراز قدرة قطاع البترول على استيعاب وتوطين تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى أدوات تشغيلية تُسهم في رفع كفاءة إدارة الحقول وتعظيم الاستفادة من البيانات، بما يحقق جدوى اقتصادية واضحة.

من جانبه، أوضح الجيولوجي مهند عاطف أن فريق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج طور نموذجًا مبتكرًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص البيانات الجيوتقنية وتحليلها بدقة عالية، من خلال تصميم "وكيل ذكي" متخصص في بيانات الحفر، قائم على دمج متقدم بين منهجيات الذكاء الاصطناعي وخبرة علوم الأرض لتحقيق أفضل النتائج في حفر الآبار، مشيرًا إلى أن تكريم الوزير يمثل تأكيدًا على دعم الكوادر الشابة في الوزارة والشركات التابعة لها وتشجيع الابتكار الرقمي.

وحضر التكريم الدكتور أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور سمير رسلان، وكيل وزارة البترول للشؤون الفنية والاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية للبترول ورئيس بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.  

البترول الثروة المعدنية الذكاء الاصطناعي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

