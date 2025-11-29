البترول تعلن حزمة حوافز استثمارية لجذب شركات التعدين

أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية انفوجراف يوضح حزمة الحوافز الاستثمارية التي اعلنها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم أمام مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية ، بهدف جذب استثمارات شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للبحث عن المعادن في مصر.

وشملت حزمة الحوافز:

تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن

إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط

إصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن بدلاً من تعدد الرخص

استحداث رخصة استطلاع لتقليل مخاطر الاستثمار علي الشركات الناشئة

آلية النافذة الواحدة لتسهيل إصدار التصاريح من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية