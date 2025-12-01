الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

فراخ السردة، هو أحد أنواع الفراخ الموجودة في الأسواق، تصاب بضعف المناعة ويتجه أصحاب المزارع إلى بيع هذه الفراخ لتجارة السردة.

الفراخ السردة

تجار السردة يبيعون هذه الفراخ بأسعار زهيدة لأنهم اشتروها بأسعار زهيدة، ويتصدرون المشهد بأنهم سندء الغلابة في المجتمع بسبب بيع الفراخ السردة.

شراء الفراخ السردة لا يكون بالكيلو كما هو معروف عن شراء الدواجن، ولكن بالفرخة، وغالبا لا يصل وزن الفرخة إلى كيلو، بسبب ضعف هذه الفراخ.

يحرص تجار الفراخ السردة على بيع الفراخ مذبوحة في الحال للمشتري، ولا يبيعونها حية، لأن المشتري لو اشتراها حية قد يصل بيته وهي ميتة.

الفراخ السردة وفقا لتصريحات تجار الدواجن، والذين أكدوا أن هذه الفراخ هي مخصصة للتسمين ويكون عمرها تجاوز الـ 30 يوما وبعد أكل العلف المخصص لها تظل كما هي بدون زيادة في الوزن لعيوب فيها وأمراض بها مثل المناعة.

التحذير من فراخ السردة

بدوره، حذر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، من الفراخ السردة لخطورتها على المواطنين وعدم صلاحيتها للآدمي.

وقال سامح السيد، في تصريح له، إن الانخفاض الشديد في أسعار الفراخ، يكون سببه الأساسي التخلص من هذه الفراخ بحجة العروض والخصومات.

وأكد أن الفراخ السردة تباع بثلث ثمنها في المزارع، معلنا عن كارثة وهي أن بعض التجار يحقنون هذه الفراخ بالمياه لإعادتها إلى لونها الطبيعي يشعر المشتري بأنها صالحة للاستهلاك وهي في الحقيقة معيوبة ومريضة.