قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم السبت 29-11-2025

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ
ولاء عبد الكريم

كشفت بورصة الدواجن اليوم السبت 29-11-2025 عن  أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، وتشهد أسعار كيلو الدواجن خلال الفترة الأخيرة حالة من الهدوء في المزارع والأسواق المحلية.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 60 : 61 جنيهًا، لتباع فى الأسواق 70 : 71 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 72 و 73 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 82 و 83 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي:

سجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي اليوم في السوق ما بين 101 إلى 116 جنيهًا، وتختلف وفقًا للمنطقة السكنية

أسعار البانيه:
سعر كيلو البانيه تراوح بين 160 و180 جنيهات باختلاف الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 29-11-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة ليصل 130 جنيها مقارنة بما بين 135 و150 جنيها داخل السوق المحلية.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 138 جنيها في المزرعة مقابل 165 جنيها داخل السوق المحلية.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 138 جنيها في المزرعة مقابل 165 جنيها داخل السوق المحلية.


أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الساسو: 10 جنيهات.
سعر الكتكوت الساسو بيور: 11 جنيهًا.
سعر الكتكوت البلدي: 6 جنيهات.
سعر الكتكوت الهجين: 7 جنيهات.
سعر الكتكوت جيل ثاني: 9 جنيهات.
سعر الكتكوت روزي بيور: 8 جنيهات.

بورصة الدواجن الفراخ الكتاكيت كرتونة البيض البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

ترشيحاتنا

اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة

القومي لحقوق الإنسان يناقش جهود الحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

المؤتمر السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية

القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية

بالصور

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد