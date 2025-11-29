أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم السبت 29-11-2025

كشفت بورصة الدواجن اليوم السبت 29-11-2025 عن أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، وتشهد أسعار كيلو الدواجن خلال الفترة الأخيرة حالة من الهدوء في المزارع والأسواق المحلية.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 60 : 61 جنيهًا، لتباع فى الأسواق 70 : 71 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 72 و 73 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 82 و 83 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي:

سجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي اليوم في السوق ما بين 101 إلى 116 جنيهًا، وتختلف وفقًا للمنطقة السكنية

أسعار البانيه:

سعر كيلو البانيه تراوح بين 160 و180 جنيهات باختلاف الأسواق.

اسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة ليصل 130 جنيها مقارنة بما بين 135 و150 جنيها داخل السوق المحلية.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 138 جنيها في المزرعة مقابل 165 جنيها داخل السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الساسو: 10 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو بيور: 11 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي: 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الهجين: 7 جنيهات.

سعر الكتكوت جيل ثاني: 9 جنيهات.

سعر الكتكوت روزي بيور: 8 جنيهات.