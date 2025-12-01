تحمي من البكتيريا والفطريات ومرض السكر .. اكتشف العشبة المذهلة

يعد القرنفل من اقوى المواد الطبيعية القادرة على تطهير الجسم من المواد الضارة والسموم وحمايته من كم كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت فإن القرنفل من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية.

القرنفل يحمي من العدوى

يعتبر الأوجينول (زيت القرنفل) أحد المكونات النشطة الرئيسية في القرنفل، وله خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، والتي تحميك من العدوى من الكائنات الحية المختلفة.

لا تزال الأبحاث المتعلقة بالقرنفل في مراحلها الأولى، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة مدى تطبيق النتائج على البشر.

ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على الفئران أن زيت القرنفل العطري يمكن أن يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يشير إلى أن تناول القرنفل قد يعزز جهاز المناعة وبصفته مطهرًا، يُعد زيت القرنفل مفيدًا في القضاء على ثلاثة أنواع من البكتيريا المسببة للأمراض، بما في ذلك سلالة الإشريكية القولونية التي قد تؤدي إلى التسمم الغذائي .

القرنفل ينظم سكر الدم

إضافة مستخلص القرنفل إلى نظام غذائي متوازنقد يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدممستويات السكر في الدم تحت السيطرة، خاصةً إذا كنتَ مصابًا بمرض السكري أو بصحة جيدة و يعمل مستخلص القرنفل كهرمون الأنسولين ، الذي يتحكم في سكر الدم.مستويات.

يمكن أن يساعد تناول من جرام إلى ثلاثة جرامات من القرنفل يوميًا لمدة شهر الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني على التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم والدهون الثلاثية، ومستويات الكوليسترول.