استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا





استشهد معاون شرطة وأصيب ضابط شرطة، خلال مشاركته فى حملة مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإجرامية فى قرية العزب المصرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تبين استشهاد معاون شرطة محمود البدرى، ضمن قوات أمن قنا، ومقيم بمحافظة سوهاج، فيما أصيب النقيب عبدالعزيز محمد عبد العزيز، من قطاع الأمن المركزى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المداهمة، وجرى نقل الضابط المصاب إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما يجرى نقل جثة المعاون إلى المشرحة تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج.

من جانبها دفعت مديرية أمن قنا، بتعزيزات أمنية لموقع الاشتباك، لمتابعة نقل الجثة والمصاب، وملاحقة المسجل خطر المطلوب على ذمة قضايا، وجرى إخطار الأجهزة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، شنت حملة أمنية لضبط مسجل خطر بمنطقة العزب المصرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.